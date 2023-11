La version Nintendo Switch du jeu Hogwarts Legacy divise avant même sa sortie

Si l'on se souvient des portages de jeux sur des consoles de puissances très inférieures, on l'acceptait dans le passé bien volontiers, trop heureux de pouvoir jouer sur sa plateforme à un titre convoité. Et encore, parfois l'adaptation était tellement modifiée que l'on obtenait au final un titre qui n'avait plus grand chose à voir avec le jeu d'origine. Les connaisseurs grisonnants qui ont bien connu les plateformes MSX ZX Spectrum ou C64 se souviennent probablement des grands écarts de visuels et de gameplay alors qu'on s'extasiait en parallèle des titres sur Atari ST, Amiga et consorts.







Aujourd'hui c'est un peu la même chose qui nous revient régulièrement. Abreuvés d'images sublimes de gros PC, Xbox Series X et PS5, les évaluations deviennent rapidement sévères lorsque la Switch accueille certains titres jugés comme quasiment impossibles sur le papier à transposer, à cause de sa puissance très nettement inférieure. Pourtant, même si un écrémage visuel est obligatoire, on arrive parfois à quelques petits miracles sur la dernière console de Nintendo. The Witcher III a montré le chemin et c'est désormais le tour de Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard de venir se poser sur la console de Nintendo, très exactement demain 14 novembre.



Hogwarts Legacy (Switch vs PS5) Comparison 14/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors oui, le jeu perd beaucoup de sa magie visuelle en particulier au niveau des effets de lumière (on y joue de notre côté sur un bon PC équipé de 32 Go de mémoire, SSD 1To et surtout carte Nvidia 3070 Ti, et cela nous a couté déjà assez cher comme cela), mais se dire que le jeu tourne tout de même pas si mal sur une Switch, c'est un joli succès. La comparaison entre la Switch et la PS5 reste douloureuse visuellement mais soyons clair : si vous avez un matériel de compétition, achetez vous le jeu sur votre plateforme puissante. Pour les autres, dotés uniquement d'une Switch ou d'un PC trop ancien, cette version Switch reste inespérée pour pouvoir jouer au jeu sans des pertes rédhibitoires. On garde le gros du gameplay, l'esprit du jeu est conservé.



Hogwarts Legacy Nintendo Switch Technical Performance Review! 14/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu, un peu plus sombre sur Switch, devrait être un peu plus agréable sur l'édition OLED avec ses noirs plus profonds. Mais pour le reste, les développeurs ont effectué un gros travail qui justifie cette sortie fortement décalée du jeu par rapport aux autres versions. Un effort qu'aurait dû faire Warner Bros. Interactive pour son Mortal Kombat 1 sur Switch. On attend désormais fermement une prise en main plus complète pour vérifier si le titre n'est pas truffé de bugs et confirmer l'impression d'une relative bonne surprise face à la gageure d'un tel portage. Carte Micro-SD obligatoire pour accueillir ce titre d'environ 15 Go si vous ne voulez pas vous voir obliger de désinstaller de nombreux jeux de la mémoire de votre console.