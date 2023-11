Film Zelda au cinéma : déjà 10 ans de préparation derrière Miyamoto et Avi Arad

La légendaire série "The Legend of Zelda" s'apprête à prendre vie sur grand écran , une nouvelle qui enflamme l'univers du jeu vidéo et du cinéma. Déjà annoncé la semaine dernière par Nintendo, ce projet de film en live-action est marqué une collaboration étroite entre Shigeru Miyamoto et Avi Arad. Ce duo hors du commun révèle maintenant une préparation minutieuse de dix ans, soulignant l'ampleur de leur engagement envers ce film.Shigeru Miyamoto, figure emblématique de Nintendo, a partagé que lui et Avi Arad, de Arad Productions Inc., ont discuté et travaillé ensemble depuis... une décennie. Cette révélation éclaire l'ampleur de la vision et la détermination derrière le projet. Conscient des attentes élevées des fans à travers le monde, Miyamoto souligne l'importance de ne pas décevoir, une mission qu'il prend très au sérieux​​​​​​. Et honnêtement, on n'en attendait pas moins de sa part !Le film est en cours de développement, et bien que les détails de l'intrigue restent sous le voile du mystère, la réalisation du film est rappelons-le confiée à Wes Ball, célèbre pour son travail sur "Le Labyrinthe" et un prochain reboot de "La Planète des Singes". Le scénario sera écrit par Derek Connolly, connu pour son travail sur "Jurassic World" et "Detective Pikachu".On ne peut pas dire que ce soit une équipe de débutants qui soit aux commandes de cette adaptation à haut risque pour Nintendo. Une telle équipe semble nous permettre d'espérer une interprétation à la fois fidèle et innovante de l'univers Zelda​​ sur grand écran.Rappelons par ailleurs que le financement et la distribution du film sont une collaboration entre Nintendo et Sony : voilà une association inédite de géants de l'industrie du divertissement. Nintendo financera plus de la moitié du projet, tandis que Sony apportera son expertise en distribution et co-financement. Cette union stratégique reflète la volonté de Nintendo d'étendre l'accessibilité de ses franchises emblématiques à un public plus large​​.Sur le Net, les avis ont été plus que mitigés à l'annonce du projet. On se souvient que les mêmes critiques avaient émergé lorsque Nintendo avait décidé de confier le projet de film d'animation Super Mario Bros à Illumination : comment les patrons de Moi, Moche et Méchant pouvaient-ils espérer faire un film venant chatouiller la Reine des Neiges ? L'histoire nous prouvera que c'était possible : se répétera-t-elle avec ce projet de film Zelda ?Sources : NintendoLife