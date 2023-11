Quelques détails sur les réglages apportés aux persos et équipements dans la vague 6 du DLC Mario Kart 8 Deluxe

Changements d'équilibrage

Au sujet des nouveaux personnages

La mise à jour 3.0.0 de "Mario Kart 8 Deluxe" a apporté des changements significatifs en termes d'équilibrage, en plus des nouveaux personnages et circuits de la vague 6 mentionnés dans cette news On ne savait pas tout dans notre actualité de cette fin de semaine concernant les différents équilibrages apportés au jeu à l'occasion de cette mise à jour. Grâce à quelques médias américains, le voile se lève sur ces mystères !- Augmentation de l'invincibilité : Plusieurs véhicules, dont le Streetle, Landship, Pipe Frame, Varmint, City Tripper, Comet, et W 25 Silver Arrow, ont vu leur statistique d'invincibilité augmenter de 0,25 (1 point). Le Standard Bike et le Flame Rider ont connu une augmentation de 0,50 (2 points), tandis que le Wild Wiggler a bénéficié d'une augmentation de 0,75 (3 points)​​.- Diminution de l'invincibilité : D'autres véhicules comme le Mach 8 et le Sports Coupe ont subi une diminution de leur statistique d'invincibilité de 0,25 (1 point). Le Teddy Buggy et l'Inkstriker ont vu leur invincibilité réduite de 0,50 (2 points)​​.- Changements pour les pneus : Tous les pneus, à l'exception des Roller, Azure Roller, Off-Road, et Retro Off-Road, ont reçu une augmentation d'invincibilité de 0,25 (1 point)​​.- Diddy Kong : Partage ses statistiques avec Cat Peach, Inkling Girl, et Villager (Female), et utilise des véhicules de taille moyenne​​.- Funky Kong : Partage ses statistiques avec Wario, Dry Bowser, et Heavy Mii, et utilise des véhicules de grande taille​​.- Pauline : Partage ses statistiques avec Rosalina, King Boo, et Link, et utilise des véhicules de grande taille​​.- Peachette : Partage ses statistiques avec Peach, Daisy, Birdo, et Yoshi, et utilise des véhicules de taille moyenne​​.Source : Japan-MK Blog via Nintendo Everything et Reddit