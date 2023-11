Jet Force Gemini arrive le 30 novembre dans NSO+

Adventure calls in the galaxy of Jet Force Gemini, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members this December! #Nintendo64 pic.twitter.com/Nne8huwalW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 22, 2023

Jet Force Gemini est le prochain jeu à rejoindre le catalogue de la console virtuelle Nintendo 64. Le jeu développé par Rare était sorti en 1999 sur N64, c'est un TPS futuriste dans lequel vous incarnez les membres d'une équipe composée de Jung, Vela et Lupus qui doivent mettre un terme à une invasion d'insectes géants.Cette sortie nous intéresse tout particulièrement car jusqu'ici, jamais Jet Force Gemini n'avait été proposé à nouveau sur consoles Nintendo : c'est un des classiques de la Nintendo 64, et Rare s'était jusqu'ici seulement permis une sortie du jeu dans une collection sur Xbox one, Rare Replay.Il n'est pas impossible du tout qu'on se laisse tenter dès jeudi prochain par la perspective d'aller en découdre avec ces ignobles créatures, et le souvenir d'un Boss de fin de niveau qui avait eu raison de notre détermination à l'époque ! L'envie d'en découdre sera-t-elle plus forte que la peur d'affronter mon passé ?Source : X (anciennement Twitter)