The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reçoit le prix du Meilleur jeu d'action-aventure aux Game Awards 2023

The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom has won Best Action/Adventure Game at #TheGameAwards!



Thank you for your unwavering support! pic.twitter.com/0pP70Val39 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 8, 2023

Cette nuit a eu lieu la cérémonie des Game Awards, un grand événement comme les Américains savent si bien les organiser au cours duquel les plus grands jeux de l'année écoulée sont célébrés. Nintendo était nommé dans plusieurs catégories, et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a remporté le Prix du Meilleur jeu d'action-aventure.Sur Twitter, Nintendo of America s'est empressé de relayer la nouvelle :The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a suscité un énorme engouement de la part des joueurs depuis sa sortie le 16 mai dernier, sur PN comme ailleurs, les critiques ont été dithyrambiques , faisant entrer le jeu dans le cercle très fermé des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.Et dire que ce n'est pas une première pour un jeu Zelda ! Déjà à sa sortie, The Legend of Zelda: Breath of the Wild avait surpris par la grande richesse de son univers et son scénario. 32 catégories différentes ont permis à Nintendo de récolter d'autres récompenses cette nuit lors de la cérémonie, signe que le catalogue de la Switch ne manque pas d'intérêt même lors de la 7e année de vie de la console !En effet, cette nuit, Nintendo a par ailleurs reçu le prix du Meilleur jeu familial pour Super Mario Bros Wonder et celui du Meilleur jeu de stratégie pour Pikmin 4