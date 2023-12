Ultime bande annonce pour le DLC le Disque Indigo de Pokémon Ecarlate et Violet

Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Vol. 2 : Le Disque Indigo - Sortie le 14 décembre 07/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 07/12/2023





Après votre aventure en Septentria, il est bientôt l'heure pour la suite de l'histoire avec la sortie de la seconde partie du DLC intitulée "le Disque Indigo". Afin de vous préparer au voyage, Pokémon Company vient de diffuser une bande annonce sur sa chaine Youtube.Dès le 14 décembre, vous serez conviés à un échange scolaire avec l'Institut Myrtille. Cet école, spécialisée dans les combats Pokémon, est construite en grande partie sous l'eau. Sous le dôme, 4 biomes vous attendent ainsi qu'une flopée de Pokémons connus ou inédits. Concernant les Pokémons justement, il sera possible, à l'instar de Pokémon Dungeon Mystère, de contrôler directement vos créatures préférées. La bande annonce nous informe aussi de la présence de certains Pokémon légendaires et fabuleux tels que Rayquaza ou Wushours.Une fois votre quête à l'Institut terminée, vous pourrez découvrir les secrets derrière la Zone Zéro, le phénomène de Téracristallisation ou encore la présence des Pokémons Paradoxes.Pour célébrer la sortie de cette extension, plusieurs évènements sont prévus. Ainsi, vous pourrez- Récupérer une Master Ball via le Cadeau Mystère (du 14 décembre au 3 janvier)- Obtenir un Lucario Chromatique via Cadeau Mystère avec le code SH1NYBUDDY (jusqu'au 3 janvier)- Obtenir Darkrai via Cadeau Mystère avec le code NEWM00N1SC0M1NG​​ (jusqu'au 21 décembre)- Combattre Dialga (pour Ecarlate) et Palkia (pour Violet) dans les raids Teracristal 5 étoiles (jusqu'au 21 décembre).La sortie du DLC "Le Disque Indigo" est prévue pour le 14 décembre aux possesseurs de l'extension "Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro". Si vous souhaitez faire votre entrée à Paldea à partir d'aujourd'hui, des bundles regroupant Pokémon Ecarlate/Violet et le DLC sont à présent disponibles.