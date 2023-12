Wes Ball voudrait que ses passions pour Zelda et pour Miyazaki prennent forme avec le film The Legend of Zelda

"... plonger [dans Zelda] pour donner aux fans ce qu'ils espèrent, et aussi attirer de nouveaux fans dans [la saga]. Je pense que le souhait de Nintendo est d'introduire le public dans cet univers qui existe depuis 40 ans maintenant"

Le mois dernier, peu après la publication de ses résultats semestriels, Nintendo a annoncé le lancement de la production d'un film en live-action sur la franchise The Legend of Zelda . Porté par Shigeru Miyamoto pour Nintendo, Arad productions pour la production et même Sony pour la distribution et le financement du projet, le réalisateur retenu est Wes Ball.Wes Ball est actuellement en pleine promo de son prochain film, le Royaume de la Planète des Singes, et le site américain Entertainment Weekly est allé jusqu'en Nouvelle Zélande pour lui poser quelques questions sur son projet suivant : The Legend of Zelda en live-action.Il espère pouvoir s'atteler au projet plus concrètement dès le nouveau film Planète des singes en salles, s'octroyant d'abord un peu de report avant de, dit-il :Mais l'info que les fans retiennent de son échange avec Entertainment Weekly, c'est le fait qu'il est à la fois fan de The Legend of Zelda et de l'oeuvre de Hayao Miyazaki. De là à penser que le film pourrait être un live-action Zelda dans le style de Miyazaki, il n'y a qu'un pas qu'il est bien trop tôt de franchir :Cette vision passera-t-elle les réunions de suivi de production avec Shigeru Miyamoto et Avi Arad ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, depuis l'annonce du projet, les fans sont plus qu'inquiets du sort qui sera réservé à Link et Zelda dans cette aventure cinématographique.Les propos de Wes Ball confirment en tout cas que le travail est loin d'avoir aussi avancé qu'on aurait pu le vouloir :Pour la petite histoire, on rappellera qu'en 2010, Wes Ball avait écrit sur Twitter qu'il espérait que Zelda soit le prochain film tourné à la Avatar, un live-action doublé d'images de synthèse capables de créer un nouvel univers numérique que l'on découvre alors sur grand écran.Voilà en tout cas un projet qui suscite beaucoup d'intérêt de la part de toute la communauté : n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour échanger avec les autres fans de Zelda... et d'ailleurs vous pourrez en croiser beaucoup d'autre sur Puissance Zelda Source : Entertainment Weekly