Grounded s’échappe de la Xbox mais perd son ramage sur Switch

Petite surprise lors de l’annonce du portage de ce jeu Xbox et PC sur les consoles concurrentes. Mais le titre assez gourmand en ressources n’était probablement pas le candidat le plus simple à porter sur la console désormais vieillissante de Nintendo. Pas de miracle, si le jeu est bien disponible désormais en conservant tout le contenu sorti à ce jour et la jouabilité en cross-play, les problèmes de performances et les compromis graphiques sont apparents.

Si divers remontées sur les forums et les premiers tests mettaient déjà en évidence certaines faiblesses, l’analyse technique effectuée par Digital Foundry permet de mieux quantifier les difficultés rencontrées à ce jour sur ce portage Switch. Le jeu tourne à 30 FPS dans des environnements calmes, mais chute à 20 FPS lors de séquences plus animées, en particulier dans le laboratoire. Les bégaiements fréquents lors des sauvegardes automatiques sont un problème récurrent (un problème que l’on note déjà sur la version PS5), tout comme les baisses significatives de qualité visuelle, en particulier les textures du jardin, la perte de la profondeur de champ, de nombreux effets de lumière ont disparu comme les puits de lumière ou l’ombre sous les personnages. On s’en doutait un peu, la taille du jeu de la version Switch tourne aux alentours de 3,1 Go alors qu’il est de 10 Go sur les autres plateformes.

Grounded: Fully Yoked Edition - Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

En mode docké, la résolution oscille aux alentours de 600p avec quelques pointes jusqu’à 720p et des chutes à 360p, cette moyenne étant encore un peu plus basse en mode portable, même si la petite taille de l’écran limite quelque peu les dégâts.





A moins d’un gros patch de mise à jour améliorant de manière drastique la situation, le portage de Grounded sur Switch est difficile à recommander selon Thomas Morgan de Digital Foundry. Des contraintes que l’on risque de voir apparaître de plus en plus sur la console de Nintendo en attendant l’arrivée de la nouvelle console. Voici la vidéo diffusée par Digital Foundry. Grounded est disponible depuis le 16 avril 2024 au tarif de 39,99 €.

0:03 / 18:13 Grounded Tech Review - Problems on PS5 and Switch - All Consoles Tested Retrouvez la vidéo sur YouTube





Sources : Digital Foundry, Nintendo Life et Nintendo Everything