Paris Games Week 2024 : le rendez-vous incontournable pour les fans de jeux vidéo revient pour 5 jours de folie du 23 au 27 octobre 24

Publié le 25/04/2024

à 11h28

La Paris Games Week, le salon phare du jeu vidéo en France, se prépare à ouvrir ses portes pour sa 13ème édition du 23 au 27 octobre 2024 à la Porte de Versailles à Paris. L'événement de cette année s'annonce comme une véritable célébration du monde du divertissement, alliant jeux vidéo, esport, cosplay, pop culture, et même cinéma, musique et sport.



Après le succès retentissant de l'édition "NEXT LEVEL" de l'année dernière qui avait besoin de prouver qu'après des années de COVID un salon physique consacré au jeu vidéo avait encore toute sa place, la PGW 2024 entend repousser les limites de l'expérience gaming.



Les visiteurs auront l'opportunité de tester des nouveautés internationales et françaises, de participer à des animations quotidiennes et de vivre des moments uniques et immersifs grâce à la réalité virtuelle et autres technologies de pointe. On ignore encore si Nintendo sera de la partie, mais l'éditeur a toujours été présent. Si on n'ose pas parler de Switch 2 à cet événement, la prochaine génération de machine de Nintendo sera à ce moment peut-être sur toutes les lèvres !



Les aficionados d'esport ne seront pas en reste, avec la promesse de compétitions de haut niveau sur les plus grandes licences du moment. La grande scène esport, devenue un incontournable du salon, vibrera au rythme des affrontements spectaculaires qui y seront disputés. On se souvient que sur le stand de Nintendo, des tournois sont généralement organisés autour des grandes franchises multijoueur de la marque, comme Mario Kart 8 Deluxe ou Splatoon 3.



En parallèle, le cosplay bénéficiera également d'un espace dédié avec le retour du village cosplay, où les meilleurs cosplayeurs de France et d'Europe pourront exhiber leurs créations tout au long de la semaine. On a hâte de voir les costumes que vont créer les plus passionnés d'entre nous dans les allées du salon.



La PGW 2024 mettra l'accent sur le sport avec un vaste espace dédié aux chemins qui se croisent entre le sport traditionnel et l'esport. Ce sera une occasion pour les visiteurs de tester leurs aptitudes physiques et virtuelles dans un cadre interactif. Nintendo encore une fois aurait une carte à jouer dans cet espace : de Wiifit dans les années 2000 à Ring Fit Adventure, la firme commence à avoir une sacrée expertise sur le sujet.



La culture pop ne sera pas en reste, avec un programme riche en mangas, arts et autres aspects de la pop culture, intégrés tout au long du salon à travers diverses animations et présentations.



Les organisateurs de la PGW ont annoncé que la billetterie ouvrirait bientôt, invitant les fans à rester à l'affût pour sécuriser leur présence à cet événement incontournable et de réserver leurs places suffisamment en avance pour préparer leur voyage.



Source : Communiqué de presse