SessionPN : Démarrez les moteurs, Mario Kart 8 Deluxe est de retour samedi !

Que le meilleur gagne !

Comment nous rejoindre ?

Après une session Rocket League réussie, la SessionPN reste sur le thème de l’automobile avec cette fois-ci Mario Kart 8 Deluxe au programme ! Un classique, indémodable depuis sa sortie en 2017, qui revient une nouvelle fois au programme de la SessionPN pour une soirée qui s’annonce, comme toujours haute en couleur avec des courses de folie ! Et d’ailleurs, si le mode course ne vous plaît pas, comme toujours, on vous propose de varier les plaisirs entre les modes Course et Bataille tout au long de la soirée.Vous voulez jouer avec nous ? Rien de plus simple ! Il vous suffit juste de rejoindre notre serveur Discord et de vous rendre sur le canal #sessionpn où toutes les informations relatives à la session vous seront communiquées.