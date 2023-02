[Nintendo Direct] Ghost Trick: Detective Fantôme revient sur Switch

Ghost Trick: Phantom Detective Promotional Video 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les jeux de détective sont plutôt bien représentés dans ce Nintendo Direct puisqu’en plus de l’annonce d’un nouveau Professeur Layton, on apprend également la sortie de Ghost Trick: Detective Fantôme, remake du titre de Capcom paru sur Nintendo DS.Ce dernier vous propose ainsi de résoudre des puzzles et énigmes d’une façon assez originale puisque vous contrôlez un fantôme capable de prendre le contrôle de divers objets pour mener à bien son enquête.Le titre de Capcom est prévu pour un lancement au cours de l’été 2023, sans plus de précisions pour le moment.