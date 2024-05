Test de Cricket through the ages : un OVNI en approche

Cricket or not cricket ?

Dans l’absurde les lier

Par bien des aspects, Cricket through the ages est un OVNI absurde et drôle. Vous jouez à vous taper dessus avec une pierre, une balle ou un truc à lancer, mais vous n’avez absolument aucune résistance. Même les chevaliers en armure meurent d’un seul coup. Parfois, vous pouvez tuer le cheval avant de vous attaquer à son cavalier. Mais parfois aussi, une pierre bien lancée atteindra sa cible d’un coup.



Vous n’avez de toute façon qu’un seul projectile à votre disposition : rater votre cible, perdre votre bâton ou le lâcher et il faudra trouver une nouvelle stratégie pour vaincre votre adversaire (ou compter sur sa maladresse à s’envoyer sa propre arme dans l'œil).



Cela ne change cependant rien au principe du jeu : tout est très rapide, trop parfois pour comprendre ce qu’il vient de se passer. Mais de cette rapidité et répétitivité vient l’absurde et surtout le fun de ces parties très courtes mais intenses, où il se passe vraiment n’importe quoi.

Rassurez-vous : si vous ne connaissez pas ce sport, le jeu n’est absolument pas là pour vous en faire une histoire exhaustive. Plutôt un panorama large et loufoque de ce jeu impliquant un projectile et un élément de type bâton (mais pas que) pour le renvoyer. Avant de vous lancer (littéralement ou non), vous devez savoir que le jeu vous balance dans son gameplay sans trop vous demander votre avis ou vous prévenir. Lancer Cricket through the ages se fait à vos risques et périls.Ensuite, la première phase de jeu se fait assez “simplement”. Vous apprenez que vous pouvez agir avec une gâchette en faisant avancer un dinosaure pour manger un homme de Neandertal. Puis tout s’enchaîne très vite : des compteurs de score apparaissent en bas de l’écran, dès qu’une des deux opposants obtient le maximum, les personnages changent. Hommes et femmes s’interchangent, les époques passent. Neandertal, des vikings, des chevaliers contre des serfs, des chevaliers à cheval contre des à pied, des serfs contre d’autres serfs, des astronautes, une fusée qui doit décoller droit, un Neandertal avec un sabre laser, un crabe étranges, des cosmonautes, des cosmonautes chevaliers crabes avec un sabre laser…Vous suivez ? Pas de panique si ce n’est pas le cas. Le jeu ressemble à une succession d’écrans sans queue ni tête, mais avec un gameplay unique qui lie tout cela. Et on peut compter sur les différents modes de jeux pour ajouter du fun et de l’absurde à l’ensemble : du foot contre du cricket, faire face à la reine, aller dans l’espace, etc. Le jeu possède plusieurs modes dont on vous laisse la surprise.Comme évoqué, les contrôles de Cricket through the ages sont très simples. Il suffit de deux touches : appuyer sur la gâchette fait tourner votre bras, la relâcher vous permet d’envoyer votre projectile ; et les flèches directionnelles (ou les boutons A et Y) font faire des petits sauts en avant et en arrière à votre personnage. Pourquoi mentionner A et Y ? Tout simplement parce que le jeu peut se jouer à deux en local, chacun avec un Joy-Con. Et c’est beaucoup plus drôle d’y jouer de cette façon-là !Malgré la simplicité de son gameplay, tout sera affaire de timing. Envoyer votre projectile dans la bonne direction demande de faire attention au mouvement de votre bras, sous peine de vous prendre votre caillou dans la figure et de mourir bêtement. Car il suffit d’une touche, dans Cricket through the ages, pour mourir et perdre un point. Cela donne lieu à des parties extrêmement rapides, les 5 ou 10 points nécessaires pour gagner s’attribuant parfois aux dépens de votre jeu.Les phases de jeux s’enchainent et “l’histoire” est une sorte de cadavre exquis gigantesque. En mode coupe, il faudra faire le bon nombre de points pour battre l’adversaire, obtenir des bonus délirants comme changer votre balle de cricket en boule de bowling par exemple.