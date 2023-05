Les sorties Nintendo Switch de mai 2023

Même si un certain #ZeldaTearsOfTheKingdom va tout emporter sur son passage, le planning des sorties #NintendoSwitch de mai est assez dense pour offrir du bonheur dans plein de genres variés ! Découvrez-les en vidéo et également sur PN ici : https://t.co/BYcXqS1PMf pic.twitter.com/Pv64jQVlY3 — Puissance Nintendo (@pnintendo) May 1, 2023

Il y a 7 ans, les joueurs découvraient The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Véritable chef d'œuvre qui a sa place au panthéon de la saga , le titre a révolutionné l'univers de la licence comme une partie de l'industrie.En 2023, il sera l'heure de découvrir la suite de ce monument, intitulée The Legend of Zelda : Tears of the KingdomDes années après la victoire de Link et Zelda face à Ganon, le royaume d'Hyrule devra faire face à une "nouvelle" menace : l'apparition de Ganondorf. Tears of the Kingdom n'est pas la simple copie de son prédécesseur et apportera de nouveaux pouvoirs à Link, un univers plus vertical, un scénario qui se veut plus majestueux, des musiques épiques, de nouveaux personnages...Peu d'information concernant le scénario, les mystérieux nouveaux personnages ainsi que les motivations de Ganondorf n'ont été dévoilée. Nul doute cependant qu'il s'agit d'un must have de la switch ou pour tous les amoureux de la saga ou pour les amateurs des jeux d'action/ aventure.Serez vous de taille pour affronter le roi des Gerudos ? Le monde d'Hyrule, Link et Zelda vous attendent dès le 12 mai en exclusivité sur Switch !Déjà disponible sur l'eshop japonais, le RPG Trinity Trigger arrive dans le reste du monde ce mois-ci, y compris en format physique.Dans Trinity Trigger, vous voici plongez dans un action RPG digne des années 90. Cyan, un Guerrier du Chaos, doit croiser le fer avec le Guerrier de l'Ordre et affronter sa destinée afin de sauver le monde de Trinitia. Les Triggers, des étranges créatures possédant la capacité de se transformer en armes, vous accompagneront dans votre quête. Cependant, des ennemis féroces et des donjons vous barreront la route.Si l'aventure en solo manque de challenge, vous pourrez revoir vos stratégie avec un ou 2 amis en coop locale.Parviendrez vous à secourir le monde de Trinitia ? Cyan est prêt pour cette aventure à partir du 16 mai. Dévoilé par erreur par IGN , LEGO 2K Drive est le futur challenger à Mario Kart ou Disney Speedstorm à la sauce Lego.Bienvenue à Bricklandia, le monde ouvert made in LEGO où une aventure vous attend. La liberté est le maitre mot de ce titre.Que ce soit pour faire des courses, construire des parcours, remporter le Trophée Céleste, c'est à vous d'imaginer votre aventure. Bien plus qu'un simple jeu de course, vous aurez la possibilité de rencontrer les habitants, de réaliser des missions tout en parcourant un monde coloré.Un mode histoire est également de partie. Votre objectif est de devenir le champion en affrontant les adversaires légendaires. Les résultats du classement vous permettront d'affronter l'infâme Shadow Z.Aurez-vous assez de courage pour explorer Bricklandia ? Lego 2K Drive est disponible dès le 19 mai sur toutes les plateformes, y compris Switch.Référence du jeu de simulation, Farming Simulator fait son retour sur la console de Nintendo dans une édition spécialement prévue pour Switch.Comme tous les autres opus de la saga, Farming Simulator 23 vous donnera les clés d'une ferme afin de la faire prospérer. A vous le plaisir de piloter plus de 100 machines agricoles authentiques parmi les marques comme Fendt, John Deere, et bien d'autres fabricants réputés du monde entier.L'âme d'agriculteur en vous sera content de faire pousser une variété de cultures, de récolter des raisins et des olives à flanc de colline, de commencer l'exploitation forestière avec des équipements forestiers lourds, de vous occuper des animaux de la ferme comme des vaches, des moutons et même des poulets. Des nouveautés comme le labourage et le désherbage font leurs apparitions.Pour les nouveaux dans le métier, un mode tutoriel, les ouvriers de l'IA et une nouvelle fonction de chargement automatique des bûches et des palettes vous aideront dans votre exploitation.Ressentez l'appel de la campagne avec Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition dès le 23 mai ! Disponible depuis novembre sur l'Eshop , le titre mêlant Metroidvania et Shoot'em up : The Knight Witch se dote d'une version physique.Il y a longtemps, une guerre éclata entre la maison Daïgadaï et les enfants de Gaïa ! Alors que la planète faillit disparaitre, les 4 Knight Witches ont réussi à stopper le conflit. Cependant, malgré cette intervention, la population décida de vivre sous terre.Vous incarnez Rayne, la 5éme Knight Witch. Jugée trop faible pour participer au combat, elle se lance quand même dans l'aventure pour prouver ses capacités.Totalement peint à la Main, The Knight Witch est un Metroivania qui intègre des mécaniques de Shoot'em up. Contre un ennemi, vous pourrez utiliser vos armes ou vos sorts grâce à un système de cartes. Au fur et à mesure de vos exploits, les résidents de Dungeonidas apprendront à vous connaitre et vous remercieront. Un système de visée automatique (activable à tout moment) vous permettra de vous concentrer sur l'histoire.Parviendrez vous à aider Rayne dans sa mission ? Réponse avec la sortie physique de The Knight Witch Deluxe Edition à partir du 23 mai sur toutes les plateformes.Ce mois-ci, la saga Warhammer 40 000 se dote d'un FPS retro viscéral intitulé : Warhammer 40 000 : Boltgun.Alors que les pires Démons et Spaces Marines du Chaos ravagent la galaxie, vous, un Space Marine aguerri, avez pour mission de les réduire en cendre. Armé de votre Bolter, de vos bottes blindées et de votre arsenal, votre but est simple : Transformer vos ennemis en lambeaux et marres de sang. A vous de foncer à travers les niveaux afin de purger le monde de ces créatures.Avec un esthétisme hommage aux années 90, Warhammer 40 000 : Boltgun possède un gameplay nerveux et frénétique. Les immenses niveaux vous laisseront la possibilité de réaliser vos meilleures actions afin de restaurer la paix.Il est temps de démembrer du démon avec Warhammer 40 000 : Boltgun dès le 23 mai sur la console de Nintendo !