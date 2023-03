LEGO 2K Drive a fuité ! Sortie confirmée pour le 19 mai 2023 !

LEGO 2K Drive était pressé de se faire connaître et l'embargo autour du jeu n'a pas tenu. Des leaks et diverses rumeurs avaient déjà semé quelques indices ces dernières semaines, désormais c'est confirmé, LEGO 2K Drive est bien une réalité qui devrait s'élancer sur votre console à compter du 19 mai 2023.





Le projet est ambitieux et quelque peu coûteux pour les aficionados. Selon son éditeur 2K et le studio de développement Visual Concepts, LEGO 2K Drive sera un " jeu d'aventure de conduite AAA ". Il proposera un monde ouvert avec un support solo et multijoueur, ainsi que la possibilité de créer des véhicules, entièrement customisables : des bolides aux lignes racées, des off-road et même des bateaux. Il y aura différents biomes, des courses, des mini-jeux, des défis, des objets à collectionner, des choses à détruire et une histoire. Le système de personnalisation comprend plus de 1 000 pièces LEGO uniques, mais il y aura des voitures standard à utiliser parmi les LEGO City, Creator, Speed Champions et même les McLaren Solus GT et F1 LM. Le mode coopératif sera pris en charge, tout comme le mode multijoueur compétitif jusqu'à six joueurs, sans oublier l'écran partagé à deux joueurs pour pouvoir jouer en local.











LEGO 2K Drive sortira le 19 mai 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Sur PS5 et Xbox Series X|S, LEGO 2K Drive en version standard sera vendu 69,99 euros, contre 59,99 € sur les autres plateformes dont la Nintendo Switch. On évoque pour toutes les plateformes deux autres versions :









- Une Édition « Awesome » coûtant 99$ avec un nouveau véhicule, une mini-figurine dans le jeu, un objet bonus et le Pass de Conduite de l'année 1.





- Édition « Awesome Rivals » qui grimpe à 129$, incluant plusieurs véhicules, plusieurs mini-figurines dans le jeu, un objet bonus et le Pass de Conduite de l'année 1.





Une somme relativement élevée qui implique un suivi parfait, et de nombreux projets à venir. Selon les premiers éléments obtenus, ce pass de Conduite devrait nous apporter un tout nouveau biome ainsi que quatre saisons individuelles de contenus qui seront débloquées progressivement au cours de l’année, avec à chaque fois de nouveaux véhicules et thèmes.







Il est cependant possible d’acquérir le pass de Conduite séparément ultérieurement si vous souhaitez y aller doucement sur la dépense, en testant déjà la qualité du jeu en l’état. Vous ne serez pas perdant en commandant cette version standard car en précommandant cette édition, vous recevrez le pack Aquadirt Racer, qui comprend la voiture de rue, la voiture tout-terrain et le bateau de course Aquadirt Racer. Un pack qui sera également automatiquement inclus dans les éditions Awesome et Awesome Rivals.





En espérant qu’IGN ne se fasse pas trop taper sur les doigts pour avoir grillé accidentellement l’embargo, voici une année qui devrait décoiffer pour les amateurs de courses !

We are not supposed to say anything but tune in for March 23rd pic.twitter.com/i0NUiF3bqG — LEGO (@LEGO_Group) March 20, 2023

Si le titre trouve son public, LEGO Group et 2K Games comptent bien lui apporter plusieurs années de mise à jour, avec des nouveautés payantes probablement. Un sacré challenge car son concurrent HOT WHEELS UNLEASHED a bien eu du mal à convaincre sur la durée, malgré de bons retours initiaux. Chaque grosse licence de courses ayant son lot de DLC ou de pass d’extensions, LEGO 2K Drive arrivera-t-il à trouver ses marques ? Verdict quand nous aurons eu l’occasion de le prendre en main.