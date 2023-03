Le coffret vinyle Kingdom Hearts 20th Anniversary Soundtrack fait sa promo pour sa sortie

Si vous êtes un fan inconditionnel de la Saga Kingdom Hearts, voici un petit plaisir coupable qui ne va pas arranger votre pouvoir d’achat. Le coffret vinyle Kingdom Hearts 20th Anniversary Soundtrack comprend trois disques regroupant ainsi 36 pistes au total.



Il inclut une musique de KINGDOM HEARTS IV, Reality in the Dark, dévoilée dans la première bande-annonce du 20e anniversaire. Mais bien évidemment le contenu couvre les principaux jeux Kingdom Hearts, et vous pouvez vous attendre à entendre Dearly Beloved, Dive into the Heart -Destati-, Traverse Town, CHIKAI -KINGDOM Orchestra Instrumental Version- et bien d'autres morceaux inoubliables qui ont rythmé vos aventures.



Ce coffret comprend également une carte d'illustration spéciale au format carte postale, avec socle, présentant l'évolution de Sora depuis le premier Kingdom Hearts jusqu'à Kingdom Hearts 4. Bien entendu, d'autres personnages emblématiques de la série Kingdom Hearts figurent également sur les illustrations.



Square Enix a publié une vidéo qui donne un aperçu du coffret lui-même, ainsi que des extraits des différentes pistes incluses. Lancez la vidéo ci-dessous et laissez-vous bercer. Pour commander le coffret, direction le site officiel



『KINGDOM HEARTS 20TH ANNIVERSARY VINYL LP BOX』商品PV 22/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Disc 1:Side A:1. Dearly Beloved2. Simple and Clean -KINGDOM Orchestra Instrumental Version-3. Dive into the Heart -Destati-4. Destiny Islands5. Treasured Memories6. Kairi I7. Destiny's Force8. Traverse TownSide B:1. Blast Away! -Gummi Ship I-2. Hand in Hand3. Hollow Bastion4. End of the World5. Always on My Mind6. Vector to the HeavensDisc 2:Side A:1. Dearly Beloved2. Passion -KINGDOM Orchestra Instrumental Version-3. Lazy Afternoons4. Tension Rising5. Roxas6. Sora7. Working Together8. Organization XIIISide B:1. The 13th Reflection2. The Other Promise3. Riku4. Darkness of the Unknown5. Rage AwakenedDisc 3:Side A:1. Don't Think Twice -KINGDOM Orchestra Instrumental Version-2. Face My Fears -KINGDOM Orchestra Instrumental Version-3. Dearly Beloved -KINGDOM HEARTS III Version-4. Forza FinaleSide B:1. Dark Domination2. Vector to the Heavens -Xion-3. NachtflugelSource : Square Enix