Un Nintendo Treehouse pour le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Un nouveau Nintendo Treehouse sera diffusé dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai à l'occasion de la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch.La diffusion se passant aux Etats-Unis, il faudra se connecte 3h45 du matin en Europe le vendredi pour suivre l'évènement qui aura lieu en direct de la boutique Nintendo à New-York. Au programme d'après Nintendo : des extraits de gameplay du jeu et sans doute des interviews des clients avant la sortie du jeu à minuit à New York, soit 6h du matin en France.Pour rappel, en France, quelques magasins Micromania organisent une ouverture nocturne pour un lancement du jeu à minuit pétante.Rendez-vous le vendredi 12 mai à 3h45 du matin sur le site Live de Nintendo pour suivre l'évènement en direct.