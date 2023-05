The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : récapitulatif des évènements de Breath of the Wild

Relive the Story of The Legend of Zelda: Breath of the Wild 05/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les accrocs aux séries TV ont l'habitude de voir des récapitulatifs de leur série favorite juste avant la sortie d'une nouvelle saison histoire de bien se remettre dans le bain. Pour les jeux vidéo, cela commence à être pareil et Nintendo l'a bien compris.Une semaine avant la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, voici donc la vidéo récap de The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui revient, en six minutes, sur les évènements du jeu.Voici la vidéo en question :Que vous ayez, ou non, joué à Breath of the Wild, la vidéo vous permet d'acquérir tous les éléments importants du scénario du jeu pour profiter pleinement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom lors de sa sortie, le 12 mai, exclusivement sur Nintendo Switch.