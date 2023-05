Un mode pour les arachnophobes dans Hogwarts Legacy

En début d'année, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard arrivait sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Aujourd'hui le jeu débarque sur PS4 et Xbox One et arrivera sur Switch cet été. Cette sortie coïncide avec une mise à jour qui ajoute une option pour tous ceux qui ont une peur bleue des araignées.A la manière de Ron Weasley dans le deuxième volet des aventures d'Harry Potter, les arachnophobes peuvent ne pas vouloir jouer au jeu du fait de la présence, en nombres, d'araignées un peu partout dans le jeu. Warner Bros. et Avalanche Software ont pensé à eux et la dernière mise à jour permet de changer l'apparence de toutes les araignées présentes dans le jeu en quelque chose de moins effrayant.Toutes les araignées, vivantes ou non, voient leur apparence modifiée en quelque chose de plus colorée et rigolo (une espèce de balle rose avec des rollers...). La dernière mise à jour apporte également plus de 500 correctifs de bugs en tout genre.Depuis sa sortie initiale en février, Hogwarts Legacy s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires, rapportant plus d'un milliard de dollars de revenu. Ce qui laisse penser que du contenu supplémentaire pourrait voir le jour d'ici quelques mois.Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est attendu pour le 25 juillet sur Nintendo Switch