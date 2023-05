Wii Sports entre au World Video Game Hall of Fame

Wii Sports, le jeu emblématique de la console Nintendo Wii, a été choisi pour rejoindre le World Video Game Hall of Fame. Cette reconnaissance met en lumière l'impact majeur de Wii Sports sur l'industrie du jeu vidéo et son rôle dans la popularisation du concept de gameplay basé sur les mouvements, absolument révolutionnaire pour l'époque.Le World Video Game Hall of Fame a été créé en 2015 au sein du Strong National Museum of Play, situé à Rochester, dans l'État de New York. L'objectif du Hall of Fame est de célébrer les jeux vidéo qui ont eu un impact significatif sur l'industrie, la culture populaire et la société en général. Les jeux sélectionnés sont choisis pour leur popularité, leur longévité et leur influence sur d'autres jeux, ainsi que pour leur impact sur les joueurs et l'industrie dans son ensemble.Wii Sports, sorti en 2006, est un jeu de sport comprenant cinq disciplines : le tennis, le baseball, le bowling, le golf et la boxe. Il est le premier jeu à être inclus avec la console Nintendo Wii et a été conçu pour montrer les capacités innovantes de la télécommande Wii, qui utilisait la détection de mouvement pour permettre aux joueurs de contrôler les actions à l'écran.Wii Sports a rapidement gagné en popularité et est devenu un phénomène mondial, attirant des joueurs de tous âges et de tous horizons. Le jeu a été salué pour son accessibilité et sa capacité à rassembler les gens, qu'ils soient des joueurs occasionnels ou des passionnés de jeux vidéo.Depuis sa sortie, Wii Sports s'est écoulé plus de 82 millions d'exemplaires dans le monde, faisant de lui l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Son succès a également conduit au développement de Wii Sports Resort, une suite qui a ajouté de nouvelles activités et a tiré parti du Wii MotionPlus, une extension de la télécommande Wii permettant une détection des mouvements encore plus précise.L'entrée de Wii Sports au World Video Game Hall of Fame souligne l'influence durable du jeu sur l'industrie et la manière dont il a permis à de nouvelles générations de joueurs de découvrir les jeux vidéo, aux générations de se retrouver autour d'un bowling ou d'une partie de tennis.Le World Video Game Hall of Fame continue de célébrer et d'honorer les jeux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. La sélection de Wii Sports pour cette prestigieuse reconnaissance témoigne de son importance dans le paysage du jeu vidéo et de son héritage durable.Signalons que Goldeneye 007 faisait partie des nommés pour cette édition 2023 , mais à l'instar d'autres jeux qui n'ont pas pu passer les derniers rounds du jury de sélection, ce n'est peut-être que partie remise pour une future nomination. Les autres finalistes qui entrent au Video Game Hall of Fame cette année sont Barbie Fashion Designer, Computer Space et The Last of Us.Source : The Strong via NintendoEverything