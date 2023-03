Wii Sports et GoldenEye 007 parmi les finalistes du World Video Game Hall of Fame 2023

Le World Video Game Hall of Fame a annoncé les finalistes de sa sélection 2023, après avoir reçu des milliers de nominations. Les fans sont invités à voter pour leurs finalistes préférés du 15 au 22 mars sur le site de l'organisateur Parmi les finalistes, on retrouve deux jeux de Nintendo : Wii Sports et GoldenEye 007. Wii Sports a été un énormissime succès sur la Wii de Nintendo, où il a été inclus en tant que jeu inclus avec la console. GoldenEye 007, quant à lui, a été l'un des jeux les plus populaires de la Nintendo 64 et a été salué pour ses graphismes et son gameplay innovant. D'ailleurs, le jeu est à nouveau sous la lumière des projecteurs depuis sa sortie sur console virtuelle N64 sur Switch Les autres finalistes comprennent Age of Empires, Angry Birds, Barbie Fashion Designer, Call of Duty 4: Modern Warfare, Computer Space, FIFA International Soccer, The Last of Us, NBA 2K, Quake et Wizardry.Les finalistes seront inductés au World Video Game Hall of Fame lors d'une cérémonie virtuelle le 4 mai à 16h30, heure française. Les fans peuvent voter pour leur jeu préféré sur le site web du Hall of Fame jusqu'au 22 mars, et les résultats du vote des fans seront pris en compte dans le choix final des gagnants de cette nouvelle année.Le World Video Game Hall of Fame a été créé en 2015 pour honorer les jeux vidéo qui ont eu un impact durable sur la culture et la société. Les jeux vidéo inductés dans le Hall of Fame précédemment incluent Super Mario Bros, Tetris, Doom, Sonic the Hedgehog et Minecraft, pour ne citer qu'eux.A lire aussi : Ocarina of Time au Hall of Fame en 2022 On se donnera alors rendez-vous le 4 mai prochain pour découvrir la liste des heureux gagnants de cette promotion 2023 !Source : Nintendo Everything