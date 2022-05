The Legend of Zelda: Ocarina of Time entre au Video Game Hall of Fame

Ouvert en 1968, le Strong Museum s'impose comme un haut lieu culturel consacré aux jeux vidéo. Chaque année depuis 2015, l'équipe dévoile les nouveaux titres accueillis dans son désormais célèbre Hall of Fame. Cette année, quatre jeux rejoignent les titres déjà élus au cours des 7 années précédentes, parmi ceux-ci, un certain The Legend of Zelda: Ocarina of Time.Le musée explique ce choix dans sa page consacrée au jeu : "OoT définit un nouveau standard pour les jeux grâce à sa liberté de mouvement dans un monde en trois dimensions qui semble expansif et vaste, posant des fondations que non seulement les jeux d'action voudrons suivre, mais aussi tout le secteur du jeu vidéo dans son ensemble".En 2016, c'est le tout premier jeu The Legend of Zelda qui avait été retenu au Hall of Fame, là encore pour son rôle novateur dans les RPG et jeux d'aventure.Pour rappel, Masayuki Uemara a participé à l'extension du musée qui désormais consacre 26000 m2 à la culture vidéoludique dans ses murs.Depuis le lancement de l'initiative en 2015, 36 jeux ont été accueillis dans le Hall of Fame. Chaque année, ces news sont l'occasion de redécouvrir le palmarès Nintendo déjà présent et constater, ô joie, qu'on a évoqué chaque année où Nintendo s'est illustré parmi les nommés :- 2015 : Super Mario Bros - 2016 : The Legend of Zelda - 2017 : Donkey Kong, Pokémon Rouge et Vert (et également Street Fighter II)- 2018 : aucun jeu Nintendo- 2019 : Super Mario Kart - 2020 : aucun jeu Nintendo- 2021 : Animal Crossing (NGC)Source : Museum of Play