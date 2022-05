Le Festival Aquatique de retour dans Pokémon GO

Pokémon GO s'apprête à accueillir un nouvel évènement avec le Festival Aquatique qui sera de retour pour une édition 2022 dès ce jeudi 12 mai et pour une semaine.Plusieurs Pokémon de type Eau seront mis à l'avant durant cette période. A commencer par Lokhlass qui arrivera dans une forme inédite équipée d'une écharpe.Deux nouveaux Pokémon apparaîtront dans la nature, Araqua et Tarenbulle. Mais ce n'est pas tout puisque le Pokémon légendaire Tokopisco, gardien de l'île de Poni dans la région d'Alola, fera également son arrivée dans les Raids légendaires !Comme tout au long de la saison d'Alola, une mission d'étude spéciale sera disponible dès ce jeudi pour vous aider dans votre quête. Une mission mondiale sera aussi disponible pour débloquer un maximum de bonus.Pokémon GO est disponible sur les appareils iOS et Android.