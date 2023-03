Splatoon 3 : des extraits de la session d'enregistrement de la bande originale

Splatoon 3 - Deep Cut & Damp Socks feat. Off the Hook [In the Studio] - Nintendo Switch 15/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La saga Splatoon est l'une des dernières licences de Nintendo qui a su faire ses preuves et imposer son univers un peu barjo, visuel mais aussi sonore.Aujourd'hui, Nintendo dévoile les coulisses de l'enregistrement de cette bande-son avec un extrait de l'enregistrement de trois morceaux de la bande originale."Anarchy Rainbow", "Fins in the Air" et "Tentacle to the Metal" sont les trois titres mis en avant dans cette vidéo de près de 2 minutes 30 secondes que nous vous proposons de découvrir ci-dessous :La bonne humeur des chanteuses est contagieuses et donne envie de bouger !Splatoon 3 est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.