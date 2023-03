Une date de sortie et des packs fondateurs pour Disney Speedstorm

Disney Speedstorm - Release Date Reveal Trailer - Nintendo Switch 16/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Disney Speedstorm fut une des grosses surprises du Nintendo Direct de février 2022 . Annoncé puis reporté, le Mario Kart de Gameloft est resté silencieux jusqu'à aujourd'hui. En effet, un trailer vient de dévoiler la date de sortie de l'accès anticipé ainsi que ses packs fondateurs payants.Disney Speedstorm se base sur le principe de free-to-play. Le jeu est gratuit en téléchargement mais vous pouvez payer afin d'obtenir des bonus. En l'occurrence, Gameloft annonce 3 packs fondateurs : Standard, Deluxe et Ultimate pour respectivement 29,99€, 49,99€ et 69,99€ vous permettant de découvrir le jeu en accès anticipé et d'obtenir des bonus.Le Pack Fondateur Standard contient :- Un accès anticipé à Disney Speedstorm- Les pilotes Mickey et Donal débloqués- Un pilote débloqué supplémentaire de votre choix parmi Baloo, Belle, la Bête, Elizabeth Swann, Shang ou Mowgli- 4000 jetons (la monnaie du jeu)- 2 crédits de Pass d'or permettant l'accès aux récompenses saisonnières- La tenue de course exclusive pour Mickey, Donald et le pilote choisi- La livrée de kart exclusive pour Mickey, Donald et le pilote choisi- Une devise et un avatar exclusifs de fondateurLe Pack Fondateur Deluxe comporte :- Un accès anticipé à Disney Speedstorm- Le déverrouillage des pilotes Mickey, Donald et Mulan- Un pilote débloqué supplémentaire de votre choix parmi Baloo, Belle, la Bête, Elizabeth Swann, Shang ou Mowgli- 7000 jetons- 2 crédits de Pass d'or- La tenue de course exclusive pour Mickey, Donald, Mulan et le pilote choisi- La livrée de kart exclusive pour Mickey, Donald, Mulan et le pilote choisi- Une devise et un avatar exclusifs de fondateurLe Pack Fondateur Ultimate vous accordera :- Un accès anticipé à Disney Speedstorm- Le déblocage des pilotes Mickey, Donald, Mulan, Capitaine Jack Sparrow et Hercules- Un pilote débloqué supplémentaire de votre choix parmi Baloo, Belle, la Bête, Elizabeth Swann, Shang ou Mowgli- 12000 jetons (monnaie du jeu)- 3 crédits de Pass d'or- La tenue de course exclusive pour Mickey, Donald, Mulan, Jack Sparrow, Hercules et le pilote choisi- La livrée de kart exclusive pour Mickey, Donald, Mulan, Jack Sparrow, Hercules et le pilote choisi- Une devise et un avatar exclusifs de fondateur- Des roues et des ailes pour le kart Donald DuckPar ce même trailer, Gameloft informe que le titre possèdera un accès anticipé. Prévu pour le 18 avril 2023, il sera réservé aux joueurs ayant précommandé un des 3 packs fondateurs.Si vous désirez essayer Disney Speedstorm sans passer par la case portefeuille, vous devrez attendre la sortie officielle du titre.Dites nous en commentaire si ce free-to-play vous intéresse ou quel personnage vous souhaiteriez incarner.