[NINTENDO DIRECT] Le retour de Disney avec Disney Speedstorm

Disney sort l'artillerie lourde pour tenter de ne pas jouer le simple rôle d'outsider sur console Nintendo. Pas simple en effet de faire rêver avec les personnages phares de Disney et de Pixar via un jeu de course endiablé lorsqu'au même moment, Mario Kart 8 Deluxe, le maître, annonce la sortie de nouveaux DLC pour s'étoffer davantage. Mais Disney a pris soin de faire appel aux développeurs de la série Asphalt, un excellent titre qui bougeait très bien sur la Switch et qui met donc déjà en confiance.

Foncez à toute vitesse et retrouvez vos héros préférés dans le jeu ultime de courses et de combats de héros, sur des circuits ébouriffants inspirés des univers de Disney et Pixar. Maîtrisez les compétences uniques de chaque personnage sur la piste et décrochez la victoire dans cette expérience palpitante de course d'arcade par les auteurs de la série Asphalt ! On retrouve donc pêle-mêle le capitaine Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sulli, la Bête et de nombreux autres personnages qui seront ajoutés progressivement dans les mois qui vont suivre la sortie du titre. On retrouve donc pêle-mêle le capitaine Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sulli, la Bête et de nombreux autres personnages qui seront ajoutés progressivement dans les mois qui vont suivre la sortie du titre.

Vous pourrez améliorer les statistiques de chaque pilote et tirez parti de leurs compétences uniques qui peuvent influencer l'issue d'une course et changer du tout au tout la façon dont vous jouez au jeu !

N'importe quel joueur peut rapidement prendre en main Disney Speedstorm, mais il est crucial de maîtriser les compétences et les techniques comme utiliser ses boosts de nitro au bon moment, contrôler les dérapages dans les virages et s'adapter aux décors animés des circuits pour dominer toutes les courses. Choisissez votre pilote et foncez sur des circuits bourrés d'action en solo ou défiez vos amis dans les modes multijoueurs en local et à distance. Vous pouvez même affronter des joueurs du monde entier en ligne pour devenir une légende.



On peut compter sur les compétences techniques de l'équipe de développeur pour nous immerger dans des circuits empruntant à l'univers de Pirates des Caraïbes, des ruines du Livre de la jungle ou faire la course sur la Grande Muraille de Chine de Mulan ou l'étage de la terreur de Monstres et Cie. Vous pourrez sélectionner la tenue de votre pilote, customiser votre kart, les options de personnalisation semblant assez importantes.

Gameloft et Disney ont indiqué que du contenu saisonnier inédit serait régulièrement injecté dans le titre, avec des objets à collectionner, des personnages de soutien, des décors et de nouvelles options de personnalisation. Nous sommes très curieux et impatient de prendre tout cela en main.





Vous pourrez jouer jusqu'à 8 joueurs et il faudra prévoir 4,9 Go d'espace mémoire pour accueillir ce titre disponible dans de nombreuses langues dont le français. Rendez-vous durant l'été 2022 pour appuyer sur le champignon et poursuivre la souris aux grandes oreilles, en online et cross-plateforme.