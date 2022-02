[NINTENDO DIRECT] Front Mission est de retour !

FRONT MISSION 1st: Remake - Announcement Trailer - Nintendo Switch 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Saga mythique de SquareSoft qui a connue son heure de gloire dans la deuxième moitié des années 90's, Front Mission, jeu de Méchas Tactical RPG, n'a malheureusement pas réussi à traverser les âges après des opus à la qualité plus que discutable dans les années 2000.En Occident, il faudra attendre l'excellent Front Mission 3 sorti en 1999 sur la première Playstation pour pouvoir goûter à la qualité de ce jeu de robot d'un autre niveau de réflexion que le bourin Armored Core, son concurrent désigné d'alors, même s'il s'agit de deux styles totalement différents.C'est donc après plus d'une décennie d'absence et le dernier épisode, Evolve sortie sur PC, PS3 et 360, en 2010 qui avait opéré un virage vers le jeu de tir à la 3ème personne et qui avait fini de sceller le sort de la licence tant le soft avait fait plonger Front Mission dans l'inacceptable et l'antichambre du plaisir de jouer à un jeu vidéo, au point de faire passer project giant robot pour un triple AAA.C'est alors qu'on en attendait plus rien, que ce Nintendo Direct nous a annoncé non pas une ressortie sur l'application SNES du Nintendo Switch Online, mais bien un remake du 1er opus, Front Mission 1St, sorti à l'origine en 1995 sur Super Famicom. gardant son style visuel "mode 7" en vue de dessus de l'époque, le jeu vous fait prendre les commandes de votre Mecha, nommé ici, Wanzer.Vous déplacerez votre escadron sous la forme d'un tactique RPG par case, et passerez ensuite en mode combat quand vous rencontrerez un ennemi où il vous faudra éliminer leurs armes et armures avant de les terrasser.On reconnait les environnements très urbains et cet aspect lourd et lent propre à la saga, il sera par ailleurs également possible de personnaliser ses Wanzer. Le jeu sortira chez nous cet été, et l'on espère de tout coeur une localisation française afin de pouvoir profiter du scénario qui était le point fort des productions du SquareSoft de l'époque.Le bonheur n'arrivant jamais seul, nous sommes d'ores et déjà avertis qu'un remake du second opus est déjà en chantier et qu'il arrivera peu après sur notre console hybride. (reste à espérer qu'ils iront jusqu'au troisième volet, les autres étant une nouvelle fois plus que dispensables dans votre carrière de gamer).