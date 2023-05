Niantic conteste les estimations de MobileGamer sur la forte baisse des revenus de Pokémon GO en avril 2023

Pokémon Go a pris un gros coup en avril - après avoir atteint un sommet de 58 millions de dollars en février, il a baissé en mars à 42,8 millions de dollars, puis de nouveau en avril à 34,7 millions de dollars, son plus bas total mensuel depuis février 2018, il y a plus de cinq ans.

Nous ne commentons généralement pas les estimations de nos revenus par des tiers, car elles sont souvent incorrectes, ce qui est le cas ici. Jusqu'à présent, nos recettes pour 2023 sont en hausse par rapport à l'année dernière. Nous ne nous concentrons pas sur les tendances d'un mois sur l'autre, car elles fluctuent en fonction des grands événements Live. Les changements de cette année ont déjà permis d'augmenter le nombre de raids réels et nous sommes impatients de présenter de nouvelles fonctionnalités passionnantes dans les mois à venir.

Niantic, le développeur de Pokémon GO, a récemment réagi à un rapport indiquant une baisse des revenus pour leur jeu phare. Selon Niantic, les données présentées dans les estimations de MobileGamer sont incorrectes et ne reflètent pas la réalité de la situation financière du jeu.En effet, MobileGamer indiquait dans son article :D'après un porte-parole de Niantic, ces informations sont incorrectes :On précisera toutefois que si Niantic conteste le fait qu'il s'agisse d'une très forte baisse, l'éditeur ne revient pas sur le fait qu'il y a une baisse, ce qui pourrait donc être le cas, mais peut-être dans une moindre mesure quant à ce qui a été indiqué dans le rapport mensuel de MobileGamer.Source : Eurogamer et MobileGamer