Attendez patiemment la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avec un filtre Snapchat

Plus d'une semaine à attendre ! D'ici une grosse semaine, la suites des aventures de Link arrivera sur Nintendo Switch avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le jeu est la sortie la plus attendue de ce début d'année et Nintendo l'a bien compris puisque la campagne marketing bat déjà son plein un peu partout dans le monde.En 2023, les choses se jouent aussi en ligne et sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi Nintendo a publié sur Snapchat, Instagram et Facebook, un filtre permettant de communiquer efficacement sur la sortie du jeu.En scannant l'image ci-dessous depuis l'application Snapchat ou bien en recherchant directement l'effet "Adventure Awaits" sur Instagram, vous pourrez ajouter un compteur à vos photos et stories pour partager votre attente du jeu.Rendez-vous le 12 mai pour retrouver Link dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, exclusivement sur Nintendo Switch.Source : Nintendo