[Rumeur] Sharp dans les starting-blocks pour équiper la prochaine console de Nintendo avec un écran LCD

Je ne peux commenter aucun détail concernant des clients spécifiques. En ce qui concerne une nouvelle console de jeu, nous avons participé à la phase de recherche et de développement.

Le nom de Nintendo n'a pas été cité par le CEO de Sharp, mais cela n'a pas empêcher les médias attentifs d'associer Sharp à Nintendo : les deux sociétés ont eu l'occasion de collaborer ensemble dans le passé, et il semblerait qu'une nouvelle association soit en cours.Durant une conférence avec les investisseurs, Robert Wu a expliqué :Le rôle de Sharp serait d'approvisionner le fabricant de consoles en écrans LCD. A ce titre, Sharp prévoit de lancer une chaine de production pilote dans le courant de cette année fiscale.Cela va de pair avec les déclarations de Nintendo, qui indiquait mardi dans la foulée de la publication de ses résultats annuels ne pas avoir l'intention de lancer de nouvelle console avant la prochaine année fiscale . Toute la question est de savoir si Nintendo aura le luxe de patienter jusuq'à avril 2024, car les prévisions de ventes de Switch sont en baisse pour cette nouvelle année et la concurrence est rude avec la disponibilité de la PS5.On s'amusera de constater que la mention d'un projet de console a disparu de la présentation de Sharp entre le call aux investisseurs et la diffusion du document, note-t-on dans l'article de Bloomberg.Source : Bloomberg