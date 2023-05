Monolith Soft a contribué au développement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Après des années d'attente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est désormais disponible sur Nintendo Switch. Alors que des millions de joueurs commencent à explorer de nouveau la région d'Hyrule, les secrets de développement du jeu commence à être levés.Aujourd'hui nous avons appris que les développeurs de Monolith Soft ont activement participé au travail d'élaboration du jeu. Depuis de nombreuses années désormais, Nintendo fait appel à quelques studios tiers pour venir renforcer ses équipes internes pour ses plus gros titres.Monolith Soth, connue pour la série Xenoblade Chronicles, avait déjà travaillé sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'entreprise a, cette fois-ci, travaillé sur la programmation du jeu et plus particulièrement ses graphismes et son game design.Un travail de renfort qui avait déjà eu lieu sur les derniers jeux Pikmin et Animal Crossing par exemple. Une telle collaboration permet à des jeux de plus en plus complexes et profonds d'être développés en des temps toujours plus restreints par la concurrence du marché du jeu vidéo aujourd'hui.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.