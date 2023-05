Microids annonce Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte

Le Schtroumpf Bricoleur a créé une invention révolutionnaire : le SchtroumpfoMix ! Il décide de se rendre dans le laboratoire de Gargamel afin de récupérer la mystérieuse Pierre Verte, un ingrédient clé qui l’aiderait beaucoup à améliorer son invention. Mais à la suite d’une erreur, la Pierre se brise et ses fragments s’éparpillent aux quatre coins du Pays maudit… En plus d’avoir relâché dans la nature ses pouvoirs hors de contrôle, capables de copier et de décomposer la matière, la Pierre Verte a libéré le maléfique Stolas, un fléau d’un nouvel ordre bien décidé à faire régner la terreur et à semer le chaos.

Microids et IMPS ont annoncé le développement de leur nouveau jeu vidéo, Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte. Ce jeu d’aventure/plateforme en 3D est prévu pour une sortie au quatrième trimestre 2023 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte, développé par OSome Studio, est la suite directe de Les Schtroumpfs Mission Malfeuille, sorti en 2021. Il propose une histoire inédite dans l'univers des Schtroumpfs.Voici ce que le communiqué nous indique au sujet du jeu :Une équipe de quatre Schtroumpfs, dont le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpfs Bêta et Tempête, part alors à l’aventure pour sauver le Pays maudit du puissant Stolas. Pour cette mission cruciale, les Schtroumpfs peuvent compter sur le SchtroumpfoMix et sur un allié inattendu… Gargamel, jouable pour la toute première fois dans un jeu schtroumpfement original !Les joueurs pourront profiter d'un gameplay dynamique, incluant de l'exploration, de la plateforme et des combats intenses. Le jeu offre également un mode coopération pour une aventure partagée entre amis ou en famille.La sortie du jeu est calée pour la fin de l'année 2023, en voici quelques illustrations :