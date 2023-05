Last Moon annoncé au French Direct d'ActuGaming

La lune s'effondre

On vous met le trailer juste ici... Et vous ? Nostalgique des années 90 ? Envie d'explorer cet univers ?

Last Moon - Exclusive Gameplay | AG French Direct 2023 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sköll Studio, à qui l'on doit aussi Koloro en 2018, nous a proposé un magnifique trailer de son nouveau titre, Last Moon. On sent derrière les premières images (et l'interview donnée lors du French Direct) toute la nostalgie des anciens actions-RPG de la SNES. L'envie de découverte, d'exploration, mais aussi d'une grande narration où se mélangent de nombreux thèmes semblent être à l’œuvre ici. Les premières images montrent un univers coloré, en vue du dessus. Du scénario, nous savons que la Lune s'effondre et que d'étranges créatures envahissent le monde et sèment le chaos. Ode à tous les RPG des années 90, tout en conservant son identité propre en mélangeant différentes techniques, Last Moon semble posséder de nombreuses capacités de développement (vous pouvez voir un arbre de compétences, une vaste carte et d'autres éléments dans le trailer ci-après).Le jeu a été annoncé pour fin 2024.