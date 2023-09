Nintendo adopte Passkey : sécurisez votre compte Nintendo dès maintenant

Une sécurité à activer dans son compte Nintendo

Appareils compatibles avec Passkey à la sauce Nintendo

Comment sécuriser son compte Nintendo avec Passkey

Qu'est-ce que l'authentification Passkey ?

Qu'est-ce que la FIDO Alliance qui a créé Passkey ?

Le principe est simple : au lieu de vous demander un mot de passe, Nintendo vous propose d'utiliser la méthode d'accès disponible sur votre appareil, telle que Touch ID, Face ID ou le code secret de votre appareil. Ces 3 modes vous permettent d'authentifier votre connexion à Nintendo comme si vous aviez saisi un mot de passe classique.Nintendo a envoyé un e-mail à ses clients ces derniers jours pour les informer de la mise en place de cette fonctionnalité, invitant tous les internautes souhaitant bénéficier de ce niveau de sécurité original à activer le mode de connexion. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Parce que vous n'aurez plus besoin de saisir votre mot de passe pour vous connecter, vous utiliserez plutôt la reconnaissance faciale ou le code de votre smartphone, que vous n'oublierez jamais, nous en sommes sûrs !Plus sécurisée, cette méthode est également plus rapide que l'authentification double facteur 2FA, qui peut également réserver quelques surprises. Une fois activée, plusieurs applications Nintendo bénéficieront de Passkey, notamment Mario Kart Tour et Nintendo Switch Online.Pour profiter de cette fonctionnalité, votre appareil doit être équipé des systèmes d'exploitation suivants :• iPhone avec iOS 16 ou version ultérieure• iPad avec iPadOS 16 ou version ultérieure• Ordinateur Mac avec macOS 13 ou version ultérieure• Appareils Android avec Android OS 9 ou version ultérieureLa procédure est assez simple :• Connectez-vous depuis votre smartphone à votre compte Nintendo• Rendez-vous dans la section des paramètres https://accounts.nintendo.com/passkey• Sélectionnez "Enregistrer une clé d'accès"• Choisissez "Associer une nouvelle clé d'accès"• Validez l'appareil avec votre dispositif (par exemple, Face ID sur iPhone)• Vous devrez tout de même saisir votre mot de passe une dernière fois.• À la fin, vous verrez la phrase "La clé d'accès ci-dessous a été associée".Vous pouvez associer jusqu'à 10 clés différentes à votre compte, vous permettant de vous connecter à partir d'autres appareils que votre smartphone, comme votre MacBook en plus de votre téléphone.Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, vous pouvez consulter l' aide en ligne de Nintendo . Selon votre appareil et votre système d'exploitation, vous devrez peut-être consulter les manuels proposés par les fabricants :Se souvenir de tous ses mots de passe conduit le plus souvent les internautes à utiliser le même partout, avec tous les risques de sécurité que cela représente lorsque l'un des sites sur lesquels vous êtes inscrits se fait pirater.Nous avons cherché à en savoir plus sur cette méthode de connexion peu commune, pour aider chacun à comprendre à quel point l'authentification par Passkey peut être intéressante au-delà de son compte Nintendo.L'authentification par Passkey est une méthode de sécurité qui utilise une clé unique, généralement sous forme de code PIN ou de mot de passe, pour vérifier l'identité d'un utilisateur lors de la connexion à un service ou à un appareil.Cette clé est souvent utilisée en combinaison avec d'autres formes d'authentification, telles qu'un identifiant d'utilisateur ou une empreinte digitale, pour fournir une couche de sécurité supplémentaire. La Passkey est généralement temporaire et peut être régénérée ou modifiée pour renforcer la sécurité.La FIDO (Fast IDentity Online) Alliance est une association à but non lucratif fondée en 2012, qui vise à promouvoir des normes d'authentification en ligne plus sécurisées et efficaces. Elle est soutenue par de grandes entreprises de la technologie, de la finance et du commerce en ligne, telles que Google, Microsoft et PayPal.La FIDO Alliance travaille à l'élaboration de protocoles d'authentification qui renforcent la sécurité tout en étant faciles à utiliser pour les utilisateurs finaux.Parmi les initiatives notables, on trouve les protocoles U2F (Universal 2nd Factor) et FIDO2, qui permettent des méthodes d'authentification à deux facteurs plus robustes, sans avoir besoin de mémoriser des mots de passe complexes. L'objectif ultime de l'Alliance est de rendre l'authentification en ligne plus sécurisée et accessible, réduisant ainsi les risques de fraude et de vol d'identité.Il ne fait aucun doute que Nintendo franchit une grande étape vers une plus grande sécurité pour les comptes de ses utilisateurs. Rappelons que Big N a été victime d'un piratage en 2020, au cours duquel 160 000 comptes ont été piratés . Les lecteurs de PN ont été encouragés à modifier leurs mots de passe le plus rapidement possible , juste au cas où.En adoptant la solution de connexion Passkey, Nintendo montre une fois de plus son engagement envers la sécurité de ses utilisateurs. Cette méthode d'authentification innovante, associée à des appareils et des systèmes d'exploitation modernes, offre une expérience de connexion plus pratique et plus sûre. En activant Passkey, vous pouvez vous connecter à votre compte Nintendo en utilisant votre empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le code de votre appareil, sans avoir à retenir un mot de passe complexe.Nous vous encourageons vivement à activer la fonction Passkey sur votre compte Nintendo pour renforcer la sécurité de vos informations personnelles et profiter d'une expérience de jeu plus fluide. Suivez les instructions fournies par Nintendo pour enregistrer votre clé d'accès et profiter de tous les avantages de cette nouvelle fonctionnalité.N'oubliez pas de consulter les ressources et les manuels fournis par les fabricants de vos appareils pour vous familiariser avec l'utilisation de Passkey. Avec cette nouvelle méthode d'authentification, Nintendo franchit une étape de plus vers un environnement de jeu en ligne plus sûr et plus convivial.Sources : email de Nintendo et aide en ligne