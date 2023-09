Kirby: The Amazing Mirror débarque sur console virtuelle GBA

Kirby & The Amazing Mirror - Game Boy Advance - Nintendo Switch Online + Expansion Pack 22/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La boule rose la plus emblématique du monde vidéoludique est de retour pour une nouvelle aventure sur le service Switch Online Expansion Pack. Dès le 29 septembre 2023, les abonnés pourront se plonger dans Kirby: The Amazing Mirror, un titre initialement sorti sur Game Boy Advance.Voici une petite vidéo signée Nintendo :Dans ce jeu, Kirby est confronté à une menace sombre qui envahit le Mirror World, situé dans les cieux de Dream Land. Mais notre héros n'est pas seul face à ce défi. En effet, un mystérieux événement l'a divisé en quatre Kirbys de différentes couleurs. Que ce soit le Red, Yellow ou Green Kirby, ils seront tous prêts à prêter main-forte pour résoudre des énigmes, combattre des ennemis et affronter les grands méchants.Vous pourrez également profiter des capacités de copie emblématiques de Kirby, comme le Kirby Cupidon tirant des flèches ou le Smash Bros. Kirby expert en combat rapproché, tout en explorant un monde labyrinthique. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, le mode coop en ligne arrive dans le jeu pour jouer, en ligne, avec un ami !L'ajout de Kirby: The Amazing Mirror témoigne de la volonté de Nintendo d'enrichir la bibliothèque Game Boy Advance du Switch Online Expansion Pack. Pour ceux qui cherchent à se replonger dans les classiques ou à découvrir de nouvelles pépites, ce service s'étoffe régulièrement avec de nouveaux jeux, sur d'autres consoles emblématiques comme sur GB, NES et SNES et même sur N64 avec Excitebike 64 récemment