Uniqlo annonce Pokémon Sketch, une nouvelle collaboration avec 7 motifs crayonnés à venir en juillet 2024

Allez-y Uniqlo, prenez ENCORE notre argent : votre nouvelle collection Pokémon UT, appelée Pokémon Sketch , nous propose de retrouver certains des Pokémon les plus emblématiques sur 4 modèles Homme du XS au 4XL (prix : 1500 yens) et 4 modèles Enfant (tailles 100 à 160 à 990 yens).Les motifs retenus sont plutôt mignons, avec Pikachu, Métamorph, Ectoplasma et Ronflex pour les modèles Homme, et Pikachu, Tiplouf, Evoli, Nymphali et Dracolosse pour les modèles Enfants. les illustrations sont assez réussies, avec des designs qui sauront plaire au plus grand nombre.Voici les motifs de la collection Hommes :Et ceux de la collection Enfants :Il faut dire qu'Uniqlo a une certaine habitude des collabs Pokémon, depuis plusieurs années maintenant, une fois par an, une nouvelle série arrive en rayons, pour le plus grand bonheur des fans. On vous laisse juger par vous-mêmes, et on se tient informé de la disponibilité de la collection en Europe dans les prochaines semaines. Pour l'heure, seul le site japonais mentionne la sortie des T-shirts, mais nous devrions être fixés très bientôt sur la date de commercialisation de ces différentes références dans les boutiques Uniqlo occidentales, ou sur le site ecommerce du fabricant.Source : Siliconera