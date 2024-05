IGN acquiert plusieurs médias européens du jeu vidéo

IGN Entertainment, l'un des géants du journalisme vidéoludique, a récemment élargi son empire en acquérant plusieurs médias européens de renom, notamment Eurogamer, GamesIndustry.biz, VG247 et Rock Paper Shotgun. Cette opération inclut l'intégralité du Gamer Network, un réseau anglophone influent dans le domaine des jeux vidéo.Le Gamer Network, bien connu pour ses sites comme Dicebreaker, détenait également des parts dans Outside Xbox, Digital Foundry et Hookshot, qui gère notamment notre confrère NintendoLife, PushSquare, PureXbox et Time Extension. Cette acquisition, réalisée auprès de ReedPop, suscite son lot d'interrogations.En effet, d'une part, cette expansion n'est pas sans conséquences. Des licenciements ont déjà été signalés au sein du Gamer Network, bien que l'étendue exacte et les employés touchés ne soient pas encore très clairs. Comme souvent dans ce type de réorganisation, la perte d'emplois suscite des inquiétudes et des incertitudes parmi les professionnels concernés, à raison.Dans son article, GamesIndustry.biz rapporte qu'IGN a acheté le Gamer Network à ReedPop, qui avait initialement acquis ce réseau en 2018. ReedPop conserve cependant certains événements et marques, tels que EGX, MCM et Popverse. Le montant du rachat du groupe par IGN n'a pas été communiqué.Quelles pourraient être les conséquences de tous ces sites anglophones désormais sous une seule et même bannière ? On peut craindre que la centralisation de ces plateformes sous une même structure puisse entraîner une forme d'uniformisation des contenus et une réduction des perspectives diverses et indépendantes.IGN Entertainment opère toute une galaxie de sites sous sa propre marque, dont une version française fr.ign.com. La société appartient à Ziff David, qui depuis 2012 appartient au groupe J2 Global, Inc. Son acquisition en 2013 s'est faite dans une perspective de développement du portefeuille de sites high-tech et d'après les données disponibles sur le site de Ziff David, le groupe IGN réalise 349 millions de visites par mois grâce à sa présence dans 110 pays. On assiste donc à une poursuite de cette stratégie de concentration des médias dans le secteur du jeu vidéo, en espérant que les sites concernés pourront continuer à exister avec leur propre identité.Source : Gamesindustry.biz via Gamereactor.eu