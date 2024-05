Décollage vers la 13e édition de la Paris Games Week !

Galerie images

Cette présentation a eu lieu en grande pompe à l’Hôtel de Ville de Paris. Pour l’occasion développeurs, éditeurs, journalistes étaient présents, ainsi que plusieurs élus, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris et Pénélope Komitès, adjointe en charge de l'innovation et de l'attractivité à la mairie de Paris, qui ont réaffirmé le soutien public au secteur le plus lucratif parmi les loisirs des Français, avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 6,1 milliards d’euros en 2023.Avec la streameuse Lox en tant que maîtresse de cérémonie, ont été annoncés plusieurs temps forts de la prochaine édition de la Paris Games Week qui entend marcher dans les pas de l’édition précédente qui avait déjà été baptisée « NEXT LEVEL ». Pas de sous-titre pour cette 13e édition mais une ambition globale revue à la hausse pour en faire un rendez-vous non seulement du monde du jeu vidéo mais aussi une expérience de divertissement plus large et plus accessible. Résolument ancrée dans son époque, la présentation s’est ouverte sur l’importance de l’inclusion, de la bienveillance et de l’accessibilité.Vous verrez et pourrez tester des jeux vidéo pendant la prochaine Paris Games Week mais l’ambition est aussi de vous faire vivre une expérience tournée vers la pop culture, au sens large, et vers le divertissement. Cosplay, E-Sport, Sport et musique live seront ainsi de la partie.Côté E-sport, Cosmic (de son nom Charlotte Tranquillin), membre de la Team Go Aurora et championne de la Coupe des étoiles en 2023 était présente pour annoncer qu’elle remettrait son titre en jeu durant le prochain salon.Les organisateurs font la promesse ainsi d’au moins une grande finale par jour, avec les jeux phares que sont League of Legends (finale de La Banque Postale Coupe de France), Trackmania (finale de la Trackmania World Cup), en passant par La Coupe de France de BlindTest et bien sûr, on l’espère tant l’ambiance y est chaque année intense, les rendez-vous de Nintendo avec en particulier Super Smash Bros. Ultimate qui sait déchaîner les passions comme personne.En cette année de tenue des Jeux Olympiques à Paris, les organisateurs de la PGW entendent également poursuivre sur leur lancée, avec la présence renouvelée de la Fédération Française de Tennis de Table qui permettra de s’essayer au sport traditionnel mais aussi à des expériences mêlant pratique physique et virtuelle. Les animateurs promettent une programmation encore plus étoffée qu’en 2023, avec des challenges, des tournois et des olympiades. Une promesse à demi-mot de la présence de champions tricolores de la discipline plaira sans doute aux fans qui seraient sans doute ravis de croiser des têtes connues comme les frères Félix et Alexis Lebrun.En même temps qu’il fait son arrivée parmi les sports olympiques, le breakdance sera également de la partie pendant cette prochaine édition de la PGW. De quoi assurer le spectacle et faire un peu plus le pont entre sport et jeux vidéo, comme le confessent les membres de l’équipe Breakin’13 qui ont proposé pendant cette soirée de lancement un medley hommage aux jeux vidéo et qui avouent puiser souvent leur inspiration dans leurs jeux fétiches avec Sonic cité (et sans doute à l’esprit le mémorable Shadow).Dernière annonce surprise, celle de l’ambassadeur dévoilé de la future PGW en la personne de Samuel Étienne, animateur télé et figure populaire de la communauté Twitch, qui sera chargé d’informer le plus grand nombre sur les exposants et sur les nouveautés du salon à mesure que la date approche.