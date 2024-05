Asmodee annonce un Dobble Super Mario disponible ce 31 mai 2024

Les Variantes de Dobble Super Mario

La tour infernale : Récupérez un maximum de cartes de la pile centrale.

Le cadeau empoisonné : Faites grossir les tas de cartes de vos adversaires.

Le puits : Débarrassez-vous de toutes vos cartes en premier.

La patate chaude : Éliminez votre carte en la donnant à un adversaire.

Attrapez-les tous : Récupérez un maximum de cartes visibles lors de chaque manche.

Une édition Dooble Mario facile à transporter

Depuis 15 ans, Dobble est un des jeux incontournables des soirées entre amis et en famille grâce à ses règles simples et ses parties rapides. Après plus de 10 millions d'exemplaires vendus, ce jeu français s'associe désormais à l'univers de Super Mario, promettant de nouvelles heures de divertissement autour de personnages emblématiques de Nintendo comme Mario, Luigi, Bowser, Toad et bien d'autres.Dobble Super Mario conserve sa mécanique de base tout en introduisant des variantes passionnantes pour diversifier chaque partie :Avec son format de poche et sa boîte en métal ronde, Dobble Super Mario est idéal pour les voyages et les soirées. Les images et règles simples permettent à toute la famille, y compris les plus jeunes, de s'amuser ensemble. Ce jeu rejoint une vingtaine d'autres licences Dobble, chacune offrant une expérience unique.Voici les petites informations pratiques qui vont bien :Éditeur : AsmodeeNombre de joueurs : 2 à 8Âge : 6 ans et plusPrix TTC : 15,50€Disponibilité : 31 mai 2024Vous pouvez surveiller la disponibilité du Dobble Super Mario chez votre vendeur de jeux de société préféré, il devrait également bientôt apparaitre sur Amazon (lien affilié). A PN, on est toujours friand des éditions Nintendo de nos jeux de société préférés. Il y a de cela quelques années, on n'avait pas résisté bien longtemps au Uno Super Mario puis le Mille Bornes Mario Kart. On est si faible !Source : communiqué de presse