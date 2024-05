La Nintendo Switch devient la plateforme phare de la franchise Pokémon

Alors que la fin de la Nintendo Switch approche — certes lentemain mais sûrement, une révélation a marqué la communauté : la console est devenue le théâtre des plus grands succès de la franchise Pokémon. En effet, les jeux Pokémon ont franchi le cap impressionnant de 96 millions de copies vendues sur cette plateforme uniquement, établissant un record inégalé dans l'histoire de la série.Les titres Pokémon Épée et Pokémon Bouclier mènent le peloton avec 26,27 millions d'exemplaires vendus, se positionnant comme les best-sellers actuels de la franchise sur Switch. Juste derrière, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ne sont pas loin avec 24,92 millions d'unités vendues. Ils sont ainsi devenus les jeux qui ont atteint le plus rapidement ce niveau de ventes et se classant troisièmes dans l'histoire des ventes globales de la franchise.Dans cette dynamique de succès continus, le prochain grand titre de la série, Pokémon Legends: Z-A, est prévu pour 2025. Et si l'on regarde au-delà de la Switch dans le rétro... viseur des précédentes consoles de Nintendo, la Game Boy arrive en deuxième position avec 75,81 millions d'unités vendues, suivie par les consoles DS et 3DS qui affichent respectivement 62,15 millions et 56,89 millions d'exemplaires écoulés. La GBA complète ce classement avec 35,28 millions d'unités vendues.Forte de son incroyable popularité avec 141.32 millions de consoles vendues au 31 mars 2024 , la Nintendo Switch a clairement offert un boulevard à The Pokémon Company pour écouler des jeux Pokémon par millions, consolidant sa place comme une plateforme incontournable pour les fans de la série.Source : Nintendo Everything