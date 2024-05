Nintendo enrichit le catalogue Game Boy de la Console Virtuelle avec 3 classiques

Les nouveaux jeux disponibles

Three classic games are now available to play for #NintendoSwitchOnline members!#GameBoy:

Super Mario Land

Alleyway

Baseball pic.twitter.com/jbQN6uLGN5 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 15, 2024

Un titre supplémentaire pour le Japon

Une célébration de la Game Boy pour ses 35 ans

Pour célébrer comme il se doit les 35 ans du système Game Boy™, nous devons remonter à sa première année ! La Game Boy a été lancée en 1989, et avec elle sont arrivés des titres classiques comme Baseball, Alleyway™ et le premier jeu Super Mario disponible sur le système, Super Mario Land™. Aujourd'hui, les membres de Nintendo Switch Online peuvent jouer à ces trois titres originaux ajoutés à la bibliothèque Game Boy – Nintendo Switch Online. Tout cela juste à temps pour le 35e anniversaire du système !

Game Boy - May 2024 Game Updates - Nintendo Switch Online Retrouvez la vidéo sur YouTube

Informations complémentaires

Pour célébrer le 35e anniversaire de la Game Boy, Nintendo a ajouté trois nouveaux jeux classiques au catalogue de la console virtuelle Game Boy disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online. Ces ajouts permettent aux joueurs de revivre les débuts de cette console emblématique avec des titres qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo.Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent désormais jouer à Super Mario Land, Alleyway, et Baseball. Ces jeux, initialement sortis en 1989, ont accompagné le lancement de la Game Boy et sont maintenant disponibles pour une nouvelle génération de joueurs.Voici un aperçu de chacun de ces titres :En plus de ces trois jeux, le Japon a reçu un titre supplémentaire en exclusivité : Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (The Frog For Whom the Bell Tolls). Ce jeu d'action-aventure, sorti initialement en 1992, partage certains éléments avec The Legend of Zelda: Link's Awakening. Les joueurs désireux de découvrir ce titre devront accéder au service japonais via un compte Switch japonais.Si vous vous rappelez avoir joué à l'un de ces jeux et qu'on vous dit que la console fête ses 35 ans... vous êtes en train de vous dire que oui, vous avez passé la quarantaine ! Nintendo a en effet annoncé ces ajouts dans le cadre des célébrations du 35e anniversaire de la Game Boy :Voici ce que Nintendo a déclaré dans son tweet américain :Ces 3 nouveaux ajouts enrichissent donc le catalogue de jeux rétro disponibles pour les abonnés Nintendo Switch Online. Cela offre une belle opportunité pour les anciens joueurs de revisiter leurs souvenirs et pour les nouveaux joueurs de découvrir des classiques plutôt intemporels même si forcément, visuellement, le tout a un peu vieilli.N'oubliez pas de mettre à jour votre application Game Boy pour profiter de ces titres emblématiques sur votre Nintendo Switch, les trois titres sont disponibles dès aujourd'hui.Allez-vous essayer ces jeux sur la console virtuelle Game Boy ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ou à nous rejoindre sur notre serveur Discord pour retrouver d'autres fans de rétro !Source : Twitter