[SGF2024] Harry Potter Quidditch Champions arrive le 3 septembre

Harry Potter: Quidditch Champions - Official Reveal Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un jeu inspiré du sport star de l'univers de Harry Potter

Modes de jeu et contenu

Déclarations des concepteurs du jeu

Grand absent du jeu évènement de 2023, Hogward Legacy, un jeu Harry Potter mettant en scène le sport phare de l'univers du sorcier à la cicatrice, j'ai nommé le Quidditch s'apprête à sortir sur toutes les consoles dont la Nintendo Switch le 3 septembre prochain.Annoncé le 17 avril 2023 dans un teaser tombé dans l'oubli depuis, Harry Potter Quidditch Champions, redonne de ses nouvelles et vous propose d'incarner les principaux protagonistes de la saga dans des matchs endiablés.Ici pas de photo réalisme à la "Hoggward Legacy" mais une réalisation assez sommaire et caricaturales des principaux protagonistes de la saga rappelant le charadesign des jeux d'aventure de Teltale Games.A voir ce que donnera le jeu manette en main, sa sortie arrivant très vite le 3 septembre prochain sur toutes les consoles dont la Nintendo Switch.Développé par Unbroken Studios et édité par Warner Bros. Games sous le label Portkey Games, Harry Potter : Champions de Quidditch permet aux joueurs d'incarner leurs personnages préférés et de s'immerger dans des environnements emblématiques issus de l'univers de Harry Potter.Les joueurs peuvent choisir de jouer en solo, en coopération en ligne avec des amis ou de s'affronter lors de compétitions joueur contre joueur (PvP).Le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes, y compris la Nintendo Switch, mais aussi partout sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam et l'Epic Games Store, au prix de 29,99 €. En outre, on ne devrait pas le dire ici, mais les abonnés PlayStation Plus pourront accéder gratuitement au jeu du 3 au 30 septembre 2024.Harry Potter : Champions de Quidditch proposera différents modes de jeu où les joueurs pourront prendre le rôle de Batteur, Poursuiveur, Gardien ou Attrapeur. Des arènes mythiques telles que la cour du Terrier des Weasley et les stades de la Coupe du Monde de Quidditch seront disponibles pour disputer les matchs. Les fans retrouveront des personnages bien-aimés comme Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger, ainsi que de nombreux autres.Les joueurs possédant Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard bénéficieront d'un bonus spécial : le Pack Legacy, disponible en téléchargeant Harry Potter : Champions de Quidditch et en se connectant à leur compte WB Games.David Haddad, président de Warner Bros. Games, a exprimé son enthousiasme : "Harry Potter : Champions de Quidditch offre aux fans la possibilité de se plonger dans l'univers de Harry Potter en découvrant les joies de ce sport fantastique tant apprécié."Paul Ohanian, directeur général d'Unbroken Studios, a ajouté : "Nous avons travaillé dur pendant des années pour créer un jeu de Quidditch à jouer en solo ou entre amis, qui soit une représentation réaliste du sport préféré des fans."Source : Communiqué de presse