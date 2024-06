[SGF2024] Sid Meier's Civilization VII annoncé pour une sortie simultanée sur consoles et PC en 2025

Sid Meier's Civilization VII - Official Teaser Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans de stratégie peuvent se réjouir, car Sid Meier’s Civilization VII a été officiellement annoncé par 2K et Firaxis Games lors du Summer Game Fest. Ce nouvel opus de la célèbre franchise de stratégie promet de révolutionner une fois de plus le genre avec des nouveautés passionnantes et une sortie simultanée sur toutes les grandes plateformes, y compris la Nintendo Switch, les consoles PlayStation et Xbox, ainsi que sur PC.Le teaser officiel, dévoilé lors de l'événement, offre un aperçu cinématique des civilisations et des leaders historiques que les joueurs pourront diriger. Les paysages épiques et les nouveaux éléments de gameplay promettent une profondeur stratégique renouvelée et des possibilités de construction de monde encore plus vastes. Cette bande-annonce vise à susciter l'enthousiasme et à donner un avant-goût des aventures stratégiques à venir.Le jeu permettra aux joueurs de construire et de gérer des empires en incarnant des dirigeants historiques. Ils devront établir des villes, construire des merveilles architecturales, étendre leur territoire, conquérir ou coopérer avec des civilisations rivales, et explorer des terres inconnues.La sortie de Civilization VII est prévue pour 2025, avec une présentation plus détaillée des nouvelles fonctionnalités en août 2024. Cette sortie simultanée sur consoles et PC est une première pour la série, et devrait permettre à un plus large public de découvrir ce jeu emblématique, mais toutefois difficile à appréhender pour le néophyte.