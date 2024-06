[SGF2024] Un nouveau trailer et une date pour Sonic X Shadow Generation

SONIC X SHADOW GENERATIONS - Summer Game Fest Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

La réédition de Sonic Generations, qui était initialement sortie sur PS3, PC, Xbox 360 et Nintendo 3DS et qui introduisait des aventures inédites avec Shadow, a enfin une date de sortie. Cette annonce a été faite avec un nouveau trailer présenté lors du show d'ouverture du Summer Games Fest 2024.La compile des meilleurs niveaux refaits en 2D et 3D de la saga du Hérisson Bleu de Sega sortira donc le 25 octobre prochain sur toutes les consoles dont la Nintendo Switch. Rappelons que Sonic Generations est possiblement le meilleur jeu avec des niveaux en 3D proposé par la firme américano-japonaise de ces 15 dernières années.Maintenant reste à voir comment le personnage de Shadow, l'anti-héros de Sonic, aux traits sombres, sera intégré dans un jeu qui avait réussi à trouver un équilibre intéressant. En tout cas, vous pouvez vous faire un premier avis avec ce nouveau trailer dynamique et proposant des niveaux assez variés et de hautes intensité.