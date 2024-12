Test de Sonic X Shadow Generations : les deux facettes d’une aventure à grande vitesse

Une aventure qui remonte à loin ?

Un ou deux jeux ?

L’ombre de Shadow

Toujours plus de vitesse ?

Dans Sonic X Shadow Generations, il y a Sonic Generations, un jeu sorti en 2011, mettant en avant un double gameplay, celui de la 2D avec le petit Sonic et celui de la 3D avec le grand Sonic. Les niveaux s'enchaînaient et permettaient de mettre en avant de subtils (ou moins subtils) changements de gameplay, inclusion de changements de perspectives, de looping à vous en faire tourner la tête, etc.C’est toujours le cas ici, à la différence que les décors ont profité d’un petit coup de polish. Effets de lumières, de vitesses, précision des décors et autres petits lifting graphiques qui inscrivent bien Sonic dans son époque. On retrouve la touche rétro avec le petit Sonic, la modernité de grand Sonic, les scoring toujours plus délirants et un environnement qui se dévoile petit à petit.L’intrigue n’est pas vraiment ici le plus important. Beaucoup débarquent sur ce type de jeu pour la sensation de vitesse plus que pour y trouver un scénario à multiple rebondissements. Pourtant, que ce soit dans la partie Sonic ou Shadow, un soin particulier a été apporté aux cinématiques, pour nous ancrer encore plus dans l’ambiance. Mais c’est bien dans sa partie Shadow que le jeu prend toute son ampleur.Techniquement, Sonic X Shadow Generations nous propose deux aventures bien distinctes. Celle de Sonic, sous la forme d’un remastered de Sonic Generations ; puis celle de Shadow, sous la forme d’un opus inédit, avec une intrigue qui se développe même en dehors du jeu. En effet, une série de quelques épisodes animés sont sortis sur Youtube à la début octobre pour présenter l’histoire de Shadow, sa relation avec Maria et d’autres éléments de lore. Si ces épisodes ne sont pas indispensables à la compréhension du jeu, ils ajoutent une petite touche d’intrigue, d’informations et de densité à l’histoire de Shadow.Puisqu’il s’agit de deux jeux contenus dans une seule cartouche, il faudra automatiquement revenir au menu principal, voire en sortir, pour passer d’un titre à un autre. Si cette manipulation est un poil lourde, c’est la seule chose qui, au niveau des contrôles, l’est. Le reste est fluide (à une ou deux exceptions, nous y reviendrons), le gameplay intuitif et les différentes manipulations possibles demanderont avant tout toute votre dextérité.Dans les deux aventures, vous allez devoir faire face à une vitesse extrême et aux sensations qui vont avec. Avec Sonic, vous devrez faire le meilleur score, enchaîner les dash et éviter les ennemis et surtout redécouvrir les niveaux sous un autre angle. En effet, vous allez pouvoir les faire avec le grand ou le petit Sonic et cela change beaucoup de choses. Le grand vous propose un environnement 3D avec des effets de caméra, des phases où celle-ci se place juste derrière Sonic. Tandis qu’avec le petit, vous avez toute l’expérience du rétro, le graphisme travaillé et magnifique en plus. A vous le plateformer et les sauts gigantesques !Passée la redécouverte du remastered (qui reste un moment particulièrement plaisant), il est temps de se pencher sur l’opus Shadow. Outre les épisodes parus sur Youtube, plusieurs cinématiques nous font découvrir Shadow et son antagoniste principal, Doom, sorte de créature dont les manifestations tentaculaires vont entraver votre parcours.On retrouve le même genre d’interface que pour Sonic Génération, mais en 3D. Ici, la sélection de niveau se fait via un espace blanc, où sont posés des éléments de décors en couleurs qui détonnent, à la manière d’un dessin ou d’une maquette en train d’être construite. Au fur et à mesure de votre progression, l’environnement gagne en consistance et en couleurs. L’évolution est plaisante, d’autant qu’elle s’accompagne de quelques phases de plateforme pour récupérer des bonus.L’aventure de Shadow est trépidante, rapide, avec la possibilité d’invoquer le Chaos pour ralentir ou figer le temps et ouvrir ainsi des routes spécifiques pour accéder à des bonus ou à des zones nécessaires à votre progression. Il faut donc maîtriser le Chaos pour avancer, et ce ne sera pas une mince affaire.Mais pas de panique : tout est indiqué à l’écran, que ce soit votre jauge qui augmente, ou quelques contrôles nécessaires (notamment le joystick pour grinder de droite ou de gauche sur certaines rampes, par exemple). Le seul véritable défi sera de maîtriser tout cela et d’être suffisamment rapide pour exécuter les combos et les enchaînements pour progresser. Mais c’est aussi ça qui fait le charme d’un jeu Sonic !Il est temps aussi de parler de la vitesse, et surtout de la Switch. Un jeu Sonic peut-il être supporté par la console de Nintendo ? Sans entrer dans les spécificités techniques, on ne peut que constater quelques ralentissements dans certaines phases particulièrement nerveuses. Cela n’enlève en rien la sensation de vitesse, mais certains QTE peuvent devenir encore plus délicats à faire à la perfection.Et cela vaut aussi bien pour l’épisode de Sonic que pour celui de Shadow. Ces quelques chutes de framerate ne seront pas nécessairement visibles par tous, mais elles existent et cela dépendra de vous, de votre envie, de vous lancer ou non sur le jeu sur la Switch ou une autre plateforme.Sachez cependant que cela n’est pas handicapant outre mesure. Avec ou sans cela, le jeu est difficile, bien que relativement court. Ce qui est visible, en revanche, ce sont les temps de chargement, certains beaucoup plus lents que d’autres (tous jeux confondus). Un peu frustrant pour qui vient en quête de vitesse et de sensations immédiates.L’avantage énorme de cet opus réside dans son accessibilité. Vous n’avez jamais joué à un jeu Sonic ? Celui-ci est parfait pour vous lancer dans la licence. D’une part parce qu’il s’agit d’un titre hybride, mélangeant ancien et nouveau et d’autre part parce que tout y est parfaitement accessible : que ce soit l’intrigue ou la vitesse, le gameplay ou l’esthétique propre à la licence Sonic. La musique joue aussi beaucoup dans l’expérience de jeu, donnant de la vitesse et accentuant les accélérations ou ralentissements de certaines phases de jeu.