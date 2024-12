Test de Vampire Survivors: Ode to Castlevania : un contenu additionnel qui ne manque pas de mordant

Une collaboration que nous mourions d’envie de voir arriver !

Il y a tout juste un an, Vampire Survivors sortait sur Nintendo Switch et nous vous racontions tout le bien que nous pensions à la fois simple et addictif. Alors que nous pensions avoir été guéri notre addiction, les équipes de Poncle reviennent à l’assaut avec un contenu additionnel dédié à la plus grande saga de chasseurs de vampires vidéoludique : Castlevania !De par sa nature et son contenu de base, Vampire Survivors a toujours été une forme d’hommage à la célèbre saga des jeux Castlevania mais après une collaboration au sujet des jeux “Contra”, issus là aussi de chez Konami, c’est une classe au dessus pour le studio de Poncle qui nous propose ce qui pourrait être le contenu ultime de Vampire Survivors après quelques contenus précédents très réussis et toujours proposés à petit prix.Même si nous pensions déjà avoir perdu assez de temps avec Vampire Survivors (pour notre plus grand plaisir, encore une fois), nous revoici partis pour la nouvelle map ajoutée avec ce nouveau DLC. Une seule nouvelle carte ? “C’est un peu court jeune homme” ? Et bien pas du tout !C’est là la première surprise de ce contenu additionnel, le fameux niveau “Ode à Castlevania” n’est pas un niveau comme les autres. Si au début, vous pensez avoir affaire à une terrain classique sur lequel vous allez errer en attendant de tomber sur quelque chose d’un peu intéressant, vous vous rendez rapidement compte que ce niveau est en fait un immense château, avec son domaine autour.Une fois que vous aurez identifié l’entrée du château, vous serez en mesure de prendre un peu plus conscience du contenu immense ajouté avec ce DLC : le château de Dracula vous ouvre ses portes, avec ses nombreux passages secrets, pièces cachées et personnages illustres de la saga Castlevania. Le tout avec des musiques de la saga, réarrangée pour l’occasion.Si le château s'inspire de celui de Symphone of the Night, c'est tout le lore de la saga qui est du voyage dans Vampire Survivors : de la Tête de Medusa à Gergoth sans oublier le Marionnettiste ! Ils sont tous de la partie. Comme dans le jeu principal, chaque victoire face à l'un d'eux permet de débloquer de nouvelles armes ou vous donne accès à de nouvelles zones du château.Derrière cet hommage se cache cela donc une avalanche de contenus et de quoi constituer un véritable “jeu dans le jeu”. Au delà de la carte, c'est aussi des dizaines et des dizaines de nouveaux personnages jouables qui viennent doubler le nombre de personnages jouables dans Vampire Survivors. En tout, c'est 80 nouveaux personnages qui débarquent, avec en vedette la famille Belmont réunie au grand complet pour l'occasion : de Léon à Richter, en passant par Simon, Trevor ou encore Sonia.Chaque personnage débarque évidemment avec sa propre arme et caractéristique spéciale : c'est donc une panoplie complète de fouets en tout genre qui viennent enrichir le champ des possibles avec les combinaisons d'armes et des sorts plus folles que jamais.