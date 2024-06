Génération Game Boy : le prochain hors-série estival de JVLeMag en campagne de financement

Régulièrement, l'équipe du mensuel JV, consacré à la culture jeu vidéo, lance sur Ulule un appel pour financer un nouveau projet . Et quand le projet en question concerne une console Nintendo, on tend un peu plus l'oreille que d'habitude : avec "Génération Game Boy", c'est le "nouveau hors-série estival de JVLeMag" que nous pouvons financer en ce moment. Comment résister ?Le magazine comptera 132 pages toutes consacrées à la Game Boy (et aussi la GB Pocket et la Game Boy Advance), traversant ainsi les 15 ans d'une Histoire incroyable, de Tetris en 1989 à la sortie de la DS en 2004. Le magazine évoquera les différents modèles de console, les accessoires, les publicités, et nous parlera en détail de plusieurs jeux marquants de la console.Tranquillement installé au fond de votre transat (les magazines seront expédiés fin juillet/début août), vous pourrez en effet (re)découvrir des détails sur des jeux comme Pokémon, Zelda Link's Awakening, Golden Sun et Advance Wars. Du beau monde, n'est-ce pas ?Si vous n'êtes pas familier du financement participatif, sachez que le principe consiste à promettre une somme d'argent en échange d'une contrepartie : pour 10€, le magazine vous sera livré chez vous, mais d'autres contreparties existent vous permettant de bénéficier d'un abonnement au magazine JVLeMag d'un ou deux ans selon les formules.Compte tenu de l'énergie, de l'effort, du temps consacré par la rédaction du magazine pour nous proposer un hors-série de qualité, on encourage ceux qui le peuvent à s'offrir cet excellent hors-série depuis la page Ulule du projet Source : JVLeMag