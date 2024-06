Moonstone Island débarque sur Switch le 19 juin

Typiquement le type de jeu qui devrait séduire une large catégorie de joueurs avides de passer de nombreuses heures à développer leur univers, voici Moonstone Island. Sur le papier, la proposition se révèle assez séduisante : une pincée de Zelda 2D, quelques ingrédient de Slay the Spire et une dose de Stardew Valley. Vous incarnez un jeune alchimiste qui quitte la maison familiale pour trouver sa voie. L'ile principale du jeu ne change pas mais les autres îles environnantes sont générées de manière procédurale, afin de modifier le gameplay à chaque partie.

Moonstone Island est un jeu de simulation et de collection de créatures se passant dans un monde ouvert avec plus de 100 îles à explorer. Faites-vous des amis, préparez des potions, récupérez des esprits et testez votre force dans des combats à base de cartes pour finir votre formation d'alchimiste!

Obéissant à la tradition ancestrale de votre village, vous allez devoir vivre pendant quelque temps sur une île flottant dans le ciel pour finir votre formation d'alchimiste. Avec l'aide de votre équipe d'esprits de la nature, de vos potions magiques et de vos nouveaux amis, vous allez devoir explorer des temples anciens, des donjons dangereux et des biomes hostiles pour découvrir le sombre secret de Moonstone Island.

PASSEZ DU TEMPS SUR DES ÎLES DANS LES CIEUX!INSTALLEZ-VOUS• Liez-vous d'amitié avec les PNJ, devenez membre de la communauté, allez à des rendez-vous et tombez amoureux.• Bâtissez votre propre maison sur l'une des 100 îles de ce monde à génération procédurale.• Faites pousser des plantes et des fleurs pour préparer des potions et dompter les esprits sauvages.• Personnalisez et décorez votre maison pour la rendre unique.EXPLORER•Déplacez-vous en ballon, en balai volant ou en planeur pour découvrir des biomes uniques et atteindre le bout du monde.• Domptez les esprits sauvages et faites-vous-en des amis, afin qu'ils combattent à vos côtés.• Découvrez et explorez des donjons pour découvrir des secrets et gagner des améliorations et du butin.• Optimisez votre personnage à l'aide de compétences et d'améliorations uniques.• Fabriquez des dizaines d'objets et de véhicules pour affronter les périls des contrées sauvages.