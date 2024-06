Critter Café s'annonce sur PC et Nintendo Switch

Fruit d'une Game Jam interne au développeur Sumo Newcastle (on rappelle qu'une Game Jam est un événement où des développeurs créent un jeu, avec un thème donné, dans un laps de temps très réduit, à partir de zéro, en équipe, avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Le but est simplement de créer pour le plaisir et d’expérimenter des concepts de jeux), Critter Café se dévoile un peu peu plus.

Le concept est assez simple : vous gérez votre propre café aux côtés de créatures fantastiques. Personnalisez entièrement votre café et votre personnage, avant d'ouvrir les portes pour que les clients puissent s'asseoir, prendre un café et passer du temps avec leurs créatures préférées.

Ces créatures sont coincées dans des portails mystérieux et ont besoin d'un coup de main ! Entrez dans des failles magiques et résolvez des énigmes pour sauver de nouveaux amis, puis ramenez-les chez vous dans votre café pour nouer des liens et grandir ensemble.



Un petit coup d'oeil sur la page Steam nous permet de découvrir les détails apportés par l'éditeur :

Bienvenue dans votre nouveau café, partagé avec des amis fantastiques ! Un portail mystérieux dans votre nouvelle maison a révélé la présence d'une bestiole perdue depuis longtemps. Partez à la rescousse de chaque bestiole unique et bâtissez un café accueillant pour les habitants et les bestioles.

Cherchez des failles dans votre monde pour ouvrir un portail vers un autre monde et guider les bestioles perdues à l'intérieur, et tendez-leur la main pour les accueillir dans la communauté de votre café. Tisser des liens permet de révéler d'autres portails ; vos amis semblent se rassembler naturellement autour de vous.

Frayez-vous un chemin dans les nouveaux lieux étranges situés de l'autre côté de la faille, à l'aide d'outils magiques donnés par vos amies les bestioles.Appropriez-vous les lieux Puisez l'inspiration dans votre nouvelle île et ses habitants pour rénover votre café et son sanctuaire magique à mesure que vous développez votre café.

Votre garde-robe n'est pas en reste ! Changez l'apparence et le style de votre personnage au gré de vos envies.

Là l'un pour l'autre

Dirigez un café accueillant avec vos amis fantastiques. Vos bestioles adoreraient rencontrer les clients de votre café. Aménagez le lieu idéal pour un événement privé avec des bestioles qu'ils adoreraient, ou faites simplement tourner votre affaire et accédez aux requêtes de vos clients pour qu'ils gardent un souvenir impérissable de leur passage.

Critter Cafe Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube





Nous devrions pouvoir glaner de nouvelles informations sur ce titre durant les prochaines semaines. Le titre est prévu pour une sortie courant 2024 sans autre fenêtre précise de lancement.



Découvrez des portails mystérieux