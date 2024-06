L'action RPG Last Moon annoncé pour courant 2025

Skoll Studio nous annonce un titre au fort potentiel : Last Moon. Hommage aux RPG des années 90, vous voici plonger dans un monde en ruine vaste et peuplé de nombreux dangers.

Affrontez des créatures corrompues et améliorez vos capacités afin de restaurer l'harmonie. Alors que la lune s'effondre, arriverez-vous à ramener la paix ?



Avec son petit côté Zelda-like mais sublimé par des graphismes pour le moment très soignés, Last Moom vous met dans la peau d'un chevalier Lunaire qui va devoir esquiver, parer et pourfendre de nombreuses créatures issues du chaos. Si le jeu sur PC bénéficiera d'une option co-op local, on attend sa confirmation sur Nintendo Switch.

Améliorez vos pouvoirs de Chevalier Lunaire, reforgez vos armes, débloquez des compétences et affrontez des créatures afin d'augmenter le niveau de maîtrise de vos armes.

Trouvez et équipez plus de 30 runes des anciens dispersées et cachées dans le royaume d'If. Choisissez judicieusement les runes à équiper pour élaborer la meilleure stratégie et adaptez-vous à toutes les situations, puisque vous devrez combattre plus de 50 monstres différents.

Vivez des cycles du jour et de la nuit et percevez les différences, les endroits inaccessibles et les secrets cachés selon les heures de la journée. Mais attention car la nuit des créatures dangereuses se cachent parfois dans l'ombre...

Choisissez votre style de jeuExplorez un monde vivantFonctionnalités :- Jouez à votre façon, en solo ou avec un ami : Choisissez parmi plus de 8 armes, 30 runes 10 pouvoirs d'invocations et apprenez jusqu'à 70 compétences en fonction de votre style de jeu. Jouez seul ou avec un ami en coopération locale pour vivre ensemble cette grande aventure.- Un large bestiaire : Affrontez plus de 50 monstres uniques issus de la corruption lunaire ! Le royaume d'If est envahi par toute sortes de créatures corrompues et d'énormes boss que vous devrez vaincre pour rétablir la paix.- Un monde unique et fait à la main : Ressentez le vent dans les feuillages, explorez des chemins sinueux et interconnectés, découvrez des environnements uniques à travers un héros attachant et charismatique.