Et de 3 ! Un nouveau titre Monopoly signé Ubisoft pour Switch

Après Monopoly et Monopoly Madness, voici une nouvelle itération du célèbre jeu de plateau, concoctée par Ubisoft et prévue pour une sortie sur Nintendo Switch courant septembre 2024. Le titre développé apr Engine Software sera également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store) et Luna.







Le principe de jeu ne change pas, il faudra toujours acheter, vendre et échanger des propriétés pour taper dans le portefeuille de vos adversaires, afin d'agrandir votre empire et plumer les autres joueurs. Cette fois, Ubisoft nous propose une belle modélisation en 3D entièrement animée de la ville, de nombreuses animations : une belle touche graphique dont on espère qu'elle ne ralentira pas trop le rythme des parties, si possible sans créer de saccades.

Attendons de voir cette nouvelle proposition courant septembre 2024 et découvrons la première bande-annonce :





MONOPOLY: Announce Trailer I Ubisoft Forward Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans le nouveau MONOPOLY, la franchise classique revient avec des graphismes et une jouabilité améliorés qui donnent vie à l'expérience du jeu sur table. Lorsque les joueurs se déplacent sur le plateau, ils peuvent admirer le quartier et le voir se transformer sous leurs yeux, des matins ensoleillés aux nuits orageuses. Explorez les moindres recoins de la ville pour découvrir des jetons cachés, mais attention aux joueurs vigilants ! Gardez un œil sur M. Monopoly, qui peut se cacher à la vue de tous !

"À l'approche du 90e anniversaire du MONOPOLY, nous sommes ravis de travailler avec Ubisoft pour proposer une toute nouvelle version du jeu classique, qui immerge véritablement les joueurs dans le monde numérique et donne vie aux quartiers et aux lieux du jeu comme jamais auparavant », a déclaré Eugene Evans, vice-président senior de la stratégie numérique et des licences chez Hasbro et Wizards of the Coast. « Cette collaboration avec Ubisoft souligne notre stratégie continue visant à développer notre portefeuille de jeux numériques et à étendre la portée de nos marques emblématiques aux joueurs du monde entier. »

Vivez une expérience authentique sur table avec votre famille et vos amis. Jouez jusqu'à six dans votre salon ou affrontez en ligne des magnats de l'immobilier du monde entier. MONOPOLY est conçu pour être l'activité idéale des soirées de jeu. Les joueurs peuvent choisir de partager une seule manette ou d'utiliser leur propre manette.

Besoin de changer les choses ? Personnalisez l'expérience MONOPOLY en choisissant vos dés et jetons préférés, ou en créant vos propres règles. MONOPOLY possède de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu, du mode Rapide qui oblige les joueurs à changer de stratégie au mode Rapide qui permet une progression plus rapide sur le plateau et des matchs plus courts.